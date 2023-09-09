Пронесся через весь город: над оккупированным Донецком подняли флаг Украины (видео)

Национальный украинский символ был прикреплен к воздушным шарам, что позволило ему пролететь через многие районы на большой высоте.

В субботу, 9 сентября, в воздухе над временно оккупированным городом Донецк "висит" огромный украинский флаг, который парит на воздушных шарах. За несколько часов национальный символ успел пролететь практически надо всеми районами. Видео публикует сепаратистский Telegram-канал "Типичный Донецк".

На одном из роликов можно услышать, вероятно, недовольный голос жительницы: "Ты посмотри, что творится".

С самого утра в Донецке, над Киевским районом, был виден украинский флаг. После он успел посетить Калининский и Ленинский район.

Примечательно, что флаг Украины прикреплен к множеству воздушных шаров, которые и пронесли его через весь город.

Напомним, что 8 сентября во временно оккупированном Севастополе задержали молодого человека, который снял флаг Российской Федерации и заявил, что находится в Украине.

А 18 августа у здания Федеральной службы безопасности в российском Нижнем Новгороде был замечен национальный флаг Украины. Местные административные лица оперативно прибыли на место происшествия и вызвали специалистов пожарной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям для проведения соответствующих мероприятий.

А в Санкт-Петербурге в районе Таврического дворца на флагшток подняли флаг Украины. Государственный флаг Украины подняли по поводу начала очередной сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.