"Будет не только обременять": изменение работы ВВК может перегрузить ТЦК Украины, — юрист

Согласно новым правилам мобилизации, ВВК будет определять пригодность человека к военной службе не только по состоянию здоровья в целом, но и по конкретной военной специальности.

Призывники, которых признали временно непригодными к службе, будут получать отсрочку от мобилизации на срок до одного года, после чего они обязуются пройти повторное медицинское обследование. Об этом свидетельствуют новые правила в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", передает юрист Владимир Романчук.

Контроль за такими временно непригодными лицами должны осуществлять ТЦК и СП.

"Это дополнительное требование будет не только обременять и без того перегруженные территориальные центры комплектования, где проводят осмотр ВВК, но и предусматривает, что временно непригодный призывник будет ежегодно тратить несколько недель на сдачу анализов, посещение врачей и прохождение ВВК", — подчеркнул юрист.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ Минобороны внесло приказом №490 от 18 августа 2023 года. Изменения коснулись методов оценки годности для военной службы, перечня медицинских состояний, а также расширили компетенции Военно-врачебных комиссий (ВВК).

Согласно новым правилам, ВВК будут оценивать пригодность к военной службе не только с учетом общего состояния здоровья, но и с учетом специфики военной специальности. Например, если пулеметчик получил ранение и не в состоянии выполнять свои обязанности в этой специальности, его могут перевести на другую должность, такую как водитель, вместо демобилизации.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, 7 сентября сообщалось, что в Минобороны хотят ввести электронный военный билет. Новый министр обороны Рустем Умеров заявил, что единый реестр призывников и цифровизация всех процессов помогут сделать невозможными любые коррупционные риски.

Также сообщалось, что в Украине продолжается проверка всех решений военно-врачебной комиссии (ВВК) об инвалидности и непригодности к военной службе, выданных в течение полномасштабной войны с РФ. Адвокатесса Марина Бекало рассказала, какое наказание грозит уклонистам.