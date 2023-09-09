Не обновил данные: Сумской ТЦК опроверг мобилизацию парня без кисти

Военкомы нашли у человека с инвалидностью неактуальную справку вместо военного билета. Мужчину заставили проходить медкомиссию и оформлять все документы для снятия с учета.

Призывник Александр Денисенко без кисти и с травмой глаза, которого военкомы хотели отправить на фронт, вовремя не обновил данные в ТЦК и там не было данных о его инвалидности. Таким образом Сумской областной ТЦК прокомментировал недавний инцидент с парнем.

"Поскольку Александр вовремя не обновлял данные в ТЦК и СП, информация об инвалидности отсутствовала. Конечно, в местном ТЦК и СП у него обнаружили неактуальный военно-учетный документ (справка вместо военного билета), который сейчас требует обновления", — заявили в центре комплектования.

Согласно порядку оформления учетных документов, мужчину отправили на медкомиссию, чтобы оформить все необходимые документы о снятии с учета и выдачи нового актуального бланка военного билета.

"Документы об инвалидности второй группы также будут приобщены к заключению ВВК", — обещают военкомы.

Также в Сумском ТЦК уточнили, что согласно заключению ВВК, мужчина не может быть мобилизован.

"Данная информация ложна и искажена врагом для подрыва мобилизации и имиджа Территориального центра комплектования и социальной поддержки", — рассказали военкомы.

Фокус ранее писал, что проживающий в Шостке Александр Денисенко — инвалид по зрению с детства и все документы об инвалидности 2-й группы в первый же его визит в ТЦК отправили военкомам.

Напомним, что в Украине будут проверять все выданные после начала большой войны медсправки, в том числе статус ограниченно годных.