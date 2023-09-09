Дом на 638 квадратов и машина: НАПК подозревает военкомов во Львове и Запорожье в коррупции

Два начальника ТЦК оформляли отсрочку от службы в ВСУ и подписывали документы на выезд из Украины. Жена одного из них получила почти даром кроссовер Mazda CX-5, а сын второго — недостроенный коттедж, заявили в НАПК.

Бывших начальников Запорожского и Львовского ТЦК подозревают в получении дорогих подарков. Один из них приобрел дом площадью 638 квадратных метров, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Запорожский военком разрешал своему подчиненному выезжать за границу. За это жене военкома продали автомобиль Mazda CX-5 на 800 тысяч гривен дешевле рыночной стоимости.

"После этого военком принимал решения по подчиненному, в частности, предоставляя ему отпуск для выезда за границу", — отметили в агентстве.

Руководитель одного из районных ТЦК во Львове оформил отсрочку от службы другому мужчине. По данным правоохранителей, сын военкома получил в подарок недостроенный дом на 638 кв.м с придомовой территорией в поселке Брюховичи Львовской области.

Женщина, подарившая дом сыну военкома, в отношениях с мужчиной, который состоит на учете в этом же ТЦК и пригоден к службе в армии во время войны.

"Этот человек с момента полномасштабного вторжения ни разу не вызывался для прохождения военно-врачебной комиссии, обновления данных или выполнения других мобилизационных распоряжений", — уточнили в НАПК.

Действия двух начальников ТЦК квалифицировали по статье 172-5 админкодекса Украины. Мужчинам грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен и конфискация подарков в пользу государства.

Напомним, что в Киеве недавно поймали врачей и сотрудников ТЦК, которые выписывали ложные справки о состоянии здоровья. Они просили за услугу более 410 тысяч гривен.

А 30 августа Офис генпрокурора сообщил о разоблачении медиков в Днепре, которые брали взятки с уклонистов и выписывали им поддельные документы.