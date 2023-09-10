БПЛА атаковали Крым: в Минобороны РФ обвинили Украину в "теракте на объекты РФ"

В российском ведомстве также сообщили об "уничтожении" американского катера с украинским десантом у острова Змеиный.

В России пожаловались на нападение дронов на временно оккупированный Крым. Согласно версии оккупационных властей, в ночь с 10 сентября были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов. По утверждению захватчиков, все эти дроны, якобы, были сбиты над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации, предоставленной министерством обороны государства-агрессора, в ночное время произошло нападение беспилотных летательных аппаратов на временно оккупированную территорию Крыма. Россияне классифицировали это событие как "террористическую атаку со стороны киевского режима", направленную на "объекты, находящиеся на территории РФ".

По традиции, в российских сводках упомянутая "атака" была "пресечена".

Россияне заявили про уничтожение катера у острова Змеиный

Кроме того, представители вражеского оборонного ведомства в своих сообщениях также заявили о "уничтожении" американских кораблей с украинскими войсками у острова Змеиный.

"Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья", — написали в Минобороны РФ.

Напомним, что 30 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе города Феодосия и поселка Приморский. Оккупационный глава Крыма Аксенов заявил, что якобы "ПВО сбила крылатую ракету".

Ранее сообщалось, что 30 августа представитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Севастопольской бухты якобы происходит отражение атаки беспилотников с моря.