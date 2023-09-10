"Элемент сдерживания": РФ придумала способ борьбы с атаками БПЛА по аэродромам

Группы "волонтеров" по 50 человек будут направлять на патрулирование определенных зон, включая приграничные районы, важные объекты инфраструктуры и аэродромы.

Беспилотные аппараты, которые все чаще атакуют российские аэропорты, предположительно запускаются с территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

В сводке сообщается, что недалеко от границы с Эстонией местный губернатор приказал создать "волонтерские патрули" с целью предотвращения возможных дальнейших атак на военный аэродром "Кресты".

"Учитывая ограниченную дальность беспилотников-квадрокоптеров, их почти точно запускают с территории РФ", – отмечают аналитики.

Согласно информации от британских разведчиков, более 800 человек выразили готовность участвовать в борьбе с беспилотными аппаратами. Планируется организовать их в группы по 50 человек и направлять на патрулирование определенных зон, включая приграничные районы, важные объекты инфраструктуры и аэродромы.

"Создание таких волонтерских патрулей, вероятно, станет элементом сдерживания и даст какую-то защиту от того, чтобы квадрокоптеры запускали непосредственно рядом с аэродромом", – пишет разведка.

Тем не менее, для эффективной защиты указанных объектов от беспилотных аппаратов российским властям возможно потребуются более сложные системы противовоздушной обороны, включая радары и продвинутые средства захвата цели.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что Украина атаковала российские аэродромы беспилотниками Ту-141 "Стриж". Эту информацию подтвердили в ГУР МО и заявили, что БПЛА были начинены взрывчаткой, что и привело к серьезным повреждениям российских самолетов.