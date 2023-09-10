"Пристально следят": оккупанты установили телефонные вышки для подслушивания в Мелитополе

Новую телефонную вышку россияне недавно установили возле больничного городка, а вторую − на микрорайоне напротив 24-го училища.

Официальный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские вооруженные силы установили видеокамеры и вышки телефонной связи в городе с целью более тщательного контроля за местными жителями. Об этом Федоров рассказал в Telegram.

"Большой брат" любит не только подглядывать, но и подслушивать. Оккупанты Мелитополя пристально следят за "несогласными". Сначала развесили по городу видеокамеры, потом перешли на телефонную связь. Не смогли перенастроить украинские вышки, поэтому расставили свои. Но со звездочкой: прослушивать разговоры", — написал он.

Он добавил, что новую телефонную вышку россияне недавно установили возле больничного городка, а вторую − на микрорайоне напротив 24-го училища.

Напомним, 28 августа примерно в 5:00 утра во временно оккупированном Мелитополе слышали взрывы. Очевидцы рассказали о "крепких прилетах" по поселку Акимовка.

Фокус также писал о сокрушительном артиллерийском ударе Сил обороны Украины 24 августа по позициям оккупантов в Токмаке. Удар пришелся по командному пункту и месту размещения техники одного из подразделений 58-й общевойсковой армии России.