Продвинулись еще на 1,5 км: каких успехов добились Силы обороны за последнюю неделю (карта)
Согласно данным ресурса Deepstate, бойцы Сил обороны продвинулись на Мелитопольском направлении в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. На Марьинском направлении украинские войска удерживают позиции, отбивая "мясные" атаки отрядов "Шторм Z".
За минувшие сутки бойцы ВСУ на Запорожском направлении освободили еще на 1,5 кв. км в районе населенного пункта Работино. Противник в целом на южном направлении пытается вести активную оборону, использует для этого пехотные подразделения и экономит технику. О ситуации на южном фронте рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона 10 сентября.
По его словам, в течение суток враг нанес 4 ракетных, 17 авиационных ударов, 616 артиллерийских ударов, используя для этого танки, ствольную артиллерию и РСЗО. Всего произошло 14 боевых столкновений.
"Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Работино. Освобождено еще полтора кв. километра нашей украинской территории", — сказал Штупун.
На других участках южного фронта украинские защитники продолжают удерживать позиции, отражая "мясные штурмы" врага, которые предпринимаются подразделениями "Шторм Z".
По данным пресс-службы Генштаба ВСУ, на Мелитопольском направлении украинские войска ведут наступательную операцию, нанося российским войскам значительные потери в живой силе и технике, в результате чего противник отходит с занимаемых позиций.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу. В частности в районе населенного пункта Марьинка враг продолжает пытаться взять под контроль позиции украинских защитников. Силы обороны сдерживают давление российских сил, отбив около 15 атак.
"Общие потери врага составили 226 человек личного состава, в плен сдались 5 оккупантов. Уничтожено 27 единиц военной техники — среди них три танка, три артиллерийские системы и минометы. Также мы продолжаем уничтожать вражеские склады с боеприпасами. За минувшие сутки уничтожены 6 складов различного уровня", — рассказал Штупун.
Согласно данным ресурса Deepstate, за прошлую неделю украинские бойцы продвинулись на Мелитопольском направлении в районе Работино и Вербового и сохранили темпы наступления. Отметим, что до стратегически важного железнодорожного узла Токмак порядка 30 км.
Ранее сообщалось, украинские войска вошли в село Новомайорское Донецкой области. По данным разведки Deep State, перед входом в этот населенный пункт бойцы ВСУ форсировали реку Шайтанка, после чего завязался бой с Вооруженными силами РФ.