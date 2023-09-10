Продвинулись еще на 1,5 км: каких успехов добились Силы обороны за последнюю неделю (карта)

Согласно данным ресурса Deepstate, бойцы Сил обороны продвинулись на Мелитопольском направлении в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. На Марьинском направлении украинские войска удерживают позиции, отбивая "мясные" атаки отрядов "Шторм Z".

За минувшие сутки бойцы ВСУ на Запорожском направлении освободили еще на 1,5 кв. км в районе населенного пункта Работино. Противник в целом на южном направлении пытается вести активную оборону, использует для этого пехотные подразделения и экономит технику. О ситуации на южном фронте рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона 10 сентября.

По его словам, в течение суток враг нанес 4 ракетных, 17 авиационных ударов, 616 артиллерийских ударов, используя для этого танки, ствольную артиллерию и РСЗО. Всего произошло 14 боевых столкновений.

"Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Работино. Освобождено еще полтора кв. километра нашей украинской территории", — сказал Штупун.

На других участках южного фронта украинские защитники продолжают удерживать позиции, отражая "мясные штурмы" врага, которые предпринимаются подразделениями "Шторм Z".

По данным пресс-службы Генштаба ВСУ, на Мелитопольском направлении украинские войска ведут наступательную операцию, нанося российским войскам значительные потери в живой силе и технике, в результате чего противник отходит с занимаемых позиций.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу. В частности в районе населенного пункта Марьинка враг продолжает пытаться взять под контроль позиции украинских защитников. Силы обороны сдерживают давление российских сил, отбив около 15 атак.

Карта боевых действий в районе Марьинки от 3 сентября. Источник: deepstatemap Карта боевых действий в районе Марьинки от 10 сентября. Источник: deepstatemap

"Общие потери врага составили 226 человек личного состава, в плен сдались 5 оккупантов. Уничтожено 27 единиц военной техники — среди них три танка, три артиллерийские системы и минометы. Также мы продолжаем уничтожать вражеские склады с боеприпасами. За минувшие сутки уничтожены 6 складов различного уровня", — рассказал Штупун.

Карта боевых действий в районе Работино от 3 сентября. Источник: deepstatemap Карта боевых действий в районе Работино от 10 сентября. Источник: deepstatemap

Согласно данным ресурса Deepstate, за прошлую неделю украинские бойцы продвинулись на Мелитопольском направлении в районе Работино и Вербового и сохранили темпы наступления. Отметим, что до стратегически важного железнодорожного узла Токмак порядка 30 км.

Ранее сообщалось, украинские войска вошли в село Новомайорское Донецкой области. По данным разведки Deep State, перед входом в этот населенный пункт бойцы ВСУ форсировали реку Шайтанка, после чего завязался бой с Вооруженными силами РФ.