США и Армения проведут совместные военные учения: в Кремле отреагировали

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что учения не принесут Армении ничего хорошего. А договоренность об учениях "выглядит странно", поскольку Ереван уже два года отказывается участвовать в маневрах ОДКБ.

На прошлой неделе стало известно, что Соединенные Штаты и Армения планируют провести совместные военные учения, после чего последовала реакция официальной Москвы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что совместные учения этих двух стран "выглядят странно с учетом того, что Ереван отказывается от учений в рамках ОДКБ". Об этом 10 сентября сообщило российское агентство ТАСС.

Глава дипломатического ведомства страны-агрессора сказал, что нет ничего хорошего в том, что "агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье". В том числе Лавров не видит ничего положительного в таких совместных мероприятиях и для самой Армении.

"Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе и для самой Армении. Где бы не появлялись американцы, вы знаете у них сотни баз по всему миру, нигде это до добра не доводит. В лучшем случае они сидят там спокойно, а очень часто пытаются подбирать под себя, в том числе, и политические процессы", — заявил Лавров.

По его словам, Армения уже как два года отказывается принимать участия в совместных военных учениях в рамках Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), аргументируя это тем, что Организация не осудила Азербайджан.

Церемония открытия совместного учения Коллективных сил ОДКБ в Таджикистане. Источник: "Спутник"

"Уже два года как Армения отказывается участвовать в учениях ОДКБ. Объясняя это тем, что вот если бы ОДКБ, как союзное образование с участием Армении осудило бы Азербайджан, вот тогда Армения стала бы в ОДКБ работать", — сказал российский министр.

Совместные учения США и Армении: что известно

6 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что в республике с 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар" пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023. Сообщалось, что цель маневров — подготовка армянских военнослужащих к выполнению международных миротворческих миссий. Также армянские подразделения повысят готовность в соответствии с "Концепцией оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира".

В этой связи спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации, и что в России эту информацию будут глубоко анализировать.

Между тем армянские эксперты отмечают, что реакция Москвы напоминает "информационную бурю в стакане", подчеркнув миротворческий вектор учений.

"Ничего нового в них нет: небольшие группы армянских военных участвовали в таких миссиях в Ираке, Афганистане, в Сирии они работают вместе с российскими военнослужащими", — отметил директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян в интервью российскому "РБК".

Натянутые отношения

Вместе с тем отношения России и Армении, вероятно, ухудшаются. Об этом свидетельствует интервью итальянской газете La Repubblica премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В числе прочего он заявил, что в Москве полагают, что западные страны якобы подталкивают Ереван к тому, чтобы вытеснить Россию из Кавказа.

Встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Никола Пашиняна в 2021 году. Истончик: РИА

Однако по мнению армянского лидера, Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. Конкретно Пашинян адресовал претензию России из-за того, что она не может или не желает контролировать Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, который фактически контролируют азербайджанские силы.

Также Пашинян недоволен тем, что Россия не отреагировала на удары, которые Азербайджан наносил по территории Армении в сентябре 2022 года. Тогда Ереван потребовал, чтобы Россия и его союзники по ОДКБ осудили действия Азербайджана, но этого не произошло.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения совершила "стратегическую ошибку", полагаясь на Российскую Федерацию как единственного гаранта безопасности. По его словам, Москва не добилась результатов и постепенно свертывает влияние на Южном Кавказе.