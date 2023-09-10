Не смогут заехать на собственных авто и со смартфонами: ЕС ввел новые санкции против россиян

Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, из-за которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в РФ, расценивается как запрещенный импорт.

ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни. Об этом сообщает российское издание РБК.

Въезд в страны Европейского союза на зарегистрированных в РФ автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

"Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России", — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии.

Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее десяти человек с российскими номерными знаками и зарегистрированные в России.

"На вопрос: "Могут ли российские граждане временно привозить с собой личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI к ст. 3i, в Евросоюз, например, с туристической целью?" — Еврокомиссия ответила: Нет. "Статья 3i запрещает приобретение, ввоз или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в приложении XXI, если они происходят из России или вывозятся из России. Это включает автомобили, которые подпадают под таможенный код 8703", — пишет издание.

Под риском ввоза в ЕС могут оказаться косметика, чемоданы, ноутбуки, мобильные телефоны, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры.

Напомним, что в Украине конфисковали продукцию завода российского миллиардера. По данным следователей ГБР, изделия находились на складах украинской таможни еще до начала полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что суд ЕС отклонил иск российского миллиардера о снятии санкций. Санкции в отношении бизнесмена Дмутра Пумпянского остаются в силе, поскольку он участвует в значимом для России нефтегазовом секторе экономики.