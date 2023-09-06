Жаловаться ни к чему: суд ЕС отклонил иск российского миллиардера о снятии санкций

Российский миллиардер Дмитрий Пумпянский попытался в суде доказать, что санкции против него были введены несправедливо, поскольку он не поддерживает финансово экономику РФ.

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Суд Евросоюза в Люксембурге отклонил иск от миллиардера Дмитрия Пумпянского и его жены Галины. Как сказано в решении суда, которое было обнародовано 6 сентября, санкции в отношении бизнесмена остаются в силе, поскольку он участвует в значимом для России нефтегазовом секторе экономики.

"Хотя Дмитрий Пумпянский не принимал непосредственного участия в военном наступлении на Украину, он задействован в секторах экономики, которые представляют значительный источник доходов для правительства Российской Федерации", — сказано в заявлении.

Кроме того, как сообщает агентство Bloomberg, суд также отклонил апелляцию приближенного к Владимиру Путину Геннадия Тимченко и его супруги. Также, по данным телеканала Deutsche Welle, оспорить санкции попытались миллиардер Михаил Гуцериев и экс-управляющий директор "Яндекс" Тигран Худавердян, но безуспешно.

Кто такой Дмитрий Пумпянский

Он родился в Улан-Удэ, занимался металлургией и получил звание "Почетного металлурга РФ". В 1999 году его избрали председателем совета директоров "Синарского трубного завода", с 2005 Пумпянский был председателем совета директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК). В начале 2022 года его состояние оценивалось в один миллиард долларов.

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После вторжения ВС РФ в Украину, против Дмитрия Пумпянского и его сына Александра ввели санкции ЕС и Великобритания. Дмитрий вышел из числа бенефициаров и совета директоров ТМК, в которой ему через TMK Steel Holding Limited принадлежало 90,6% акций. Также они покинули свои посты в компании и банке "Синара".

По состоянию на сейчас, как сообщал журналист Рикард Йозвяк , под санкциями ЕС находятся около 1 800 человек и организаций. Первые ограничения появились еще с момента нападения России на Украину в 2014 году. Теперь некоторые из российских бизнесменов пытаются через суды выйти из-под санкций.

Так, например, 18 августа 2023 года стало известно, что Высокий суд в Лондоне отказался поддерживать иск делового партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера по поводу отмены британских санкций. А 12 июля агентство Reuters сообщило, что российский бизнесмен и бывший владелец футбольного клуба "Челси", Роман Абрамович зарегистрировал жалобу на санкции ЕС в Общем суде Европейского Союза.

Напомним, 24 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России. Под ограничения Белого дома попали 11 физических и два юридических лица из РФ.