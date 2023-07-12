"Он просто известный бизнесмен": Абрамовичу разрешили обжаловать санкции в суде, — Reuters

Адвокаты миллиардера будут доказывать в суде, что санкции против россиянина ввели необоснованно.

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Российский бизнесмен, экс-владелец лондонского "Челси", Роман Абрамович собирается через суд добиться снятия санкций из-за тесных связей с Владимиром Путиным на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет агентство Reuters.

Так, журналистам стало известно, что Абрамович уже зарегистрировал жалобу на санкции ЕС. Рассмотрение жалобы должно состояться в ближайший четверг, 14 июня, в Общем суде Европейского Союза.

Адвокаты миллиардера будут убеждать судей, что против их подопечного санкции ЕС были введены не обоснованно, а исключительно потому, что он известный российский бизнесмен.

Отметим, что первые санкции против Романа Абрамовича появились весной 2022 года, почти сразу после вторжения ВС РФ на территорию Украины. Первой стала Великобритания: активы Абрамовича там заморозили, а самому бизнесмену запретили въезд в страну. Чуть позже санкции против него ввел и Евросоюз.

В Европейском Союзе свои действия тогда аргументировали тем, что Абрамович является "российским олигархом, имеющим тесные связи с президентом РФ". В Европе начали "замораживать" его активы, в ходе чего стало известно, что миллионер является владельцем огромного количества недвижимости по всему Евросоюзу. Например, только на территории Франции были обнаружены и арестованы 12 его домов, вилл и апартаментов.

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Добавим, что из-за санкций Абрамовичу даже пришлось продать футбольный клуб "Челси", которым он владел с 2003 года. Случилось это после того, как Английская премьер-лига (АПЛ) одобрила продажу "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма выкупа составила 5,24 миллиарда долларов.