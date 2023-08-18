Зря старался: партнер Абрамовича проиграл в суде по делу об отмене санкций

Юрист бизнесмена пытался убедить суд, что у Швидлера нет никаких связей с президентом РФ Путиным, он не участвует в российской политике, а из-за санкций его подопечный потерял возможность управлять своими активами.

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Высокий суд в Лондоне отказался поддерживать иск делового партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера по поводу отмены британских санкций. Об этом 18 августа сообщает агентство Reuters.

Журналисты отмечают, что это дело — первый серьезный вызов британским санкциям, которые вводились после полномасштабного российского вторжения в Украину против людей и компаний, которых подозревают в связях с Кремлем и президентом РФ Владимиром Путиным. Вводя санкции против Швидлера, Великобритания учитывала его должность директора российского производителя стали Evraz, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже.

Также, по данным британских властей, Евгений Швидлер был причастен к российской нефтяной компании "Сибнефть", которую Роман Абрамович продал в 2005 году. Это стало доказательство того, что он получил финансовую выгоду от Абрамовича.

Юрист бизнесмена Майкл О'Кейн во время судебного заседания заявил, что Швидлер не имеет никаких отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, и не участвует в российской политике. Санкции лишили бизнесмена возможности распоряжаться активами и вести бизнес, а также разрушили его репутацию.

После оглашения приговора адвокат сказал, что его клиент обжалует решение.

Кто такой Евгений Швидлер

Нефтяной магнат Швидлер, состояние которого журнал Forbes оценивает в 1,6 миллиарда долларов. В 2022 году стало известно, что он является бизнес-партнером Романа Абрамовича, поэтому против Евгения Швидлера ввели санкции. Два его частных самолета были арестованы.

Кроме того, его яхтам и самолетам было запрещено входить в порты, летать в воздушном пространстве Великобритании и садиться в аэропортах страны.

К слову, что чтобы решения о национализации активов россиян в Украине не были в будущем отменены международными инстанциями, нужно внедрить относительно быструю процедуру пересмотра санкций в досудебном порядке. Об этом 2 августа писал Фокус в статье "Российские миллиарды. Почему пробуксовывает конфискация активов РФ в Украине".

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"Лицо, к которому применены санкции, может предоставить доказательства безосновательности их применения, а государство — самостоятельно исправить ошибку и восстановить нарушенные права", — объяснила Ирина Кобец, советник LCF Law Group, руководитель судебной практики.

Напомним, 12 июля журналисты Reuters сообщали, что российский бизнесмен, экс-владелец лондонского "Челси", Роман Абрамович зарегистрировал жалобу на санкции ЕС в Общем суде Европейского Союза.

А 20 июля Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.