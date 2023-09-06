В Украине конфисковали продукцию завода российского миллиардера, — ГБР

По данным следователей ГБР, изделия находились на складах украинской таможни еще до начала полномасштабной войны. Их заказала одна из украинских фирм.

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Суд в Украине конфисковал металлопродукцию компании "Киберсталь", которая принадлежит российскому миллиардеру Андрею Комарову, сообщила 6 сентября пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По информации правоохранителей, металлопродукцию стоимостью почти 3 млн гривен, которая хранилась на складах украинской таможни еще до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"Заказчиком товара стало одно из украинских предприятий. А производитель — российское предприятие российского миллиардера Андрея Комарова", — говорится в сообщении ГБР.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 19 октября 2022 года к нему применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций.

По данным соилства, в мае 2023 года украинские предприниматели, используя многочисленные фирмы-прокладки, попытались растаможить российский товар. Но их замысел не удался благодаря своевременному реагированию сотрудников бюро расследований.

Сейчас в рамках досудебного расследования проводится комплекс необходимых мероприятий с целью привлечения к ответственности лиц, которые пытались делать бизнес с российским миллиардером.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении правоохранителю, который продавал информацию об умерших людях. По информации следователей ГБР, правоохранитель из Николаева продавал конфиденциальную информацию об умерших людях фирме, занимающейся предоставлением ритуальных услуг. За свою "работу" он получал проценты.

Ранее, 31 августа следователи ГБР будут изучать версию диверсии или поражения в Краматорском районе Донецкой области вертолетов Ми-8 врагом. Профильные специалисты проведут диагностику бортовых самописцев.