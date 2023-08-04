"Поставлял боеприпасы армии РФ": российскому олигарху Гинеру сообщили о подозрении, — ГБР

Следствие также установило, что подозреваемый в 2019 году обеспечил строительство Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму, причинив ущерб энергетической безопасности Украины.

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Государственное бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении российскому олигарху, президенту ФК "ЦСКА" Евгению Гинеру, который поставлял армии РФ боеприпасы, сообщила пресс-служба ГБР.

Следствием было установлено, что в 2019 году подозреваемый через подконтрольную ему компанию обеспечил строительство Балаĸлавской (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на территории временно оккупированного Крыма, которые были присоединены к электрическим сетям Российской Федерации. Таким образом подозреваемый причинил вред энергетической безопасности Украины.

По информации ГБР, в 2022 году подозреваемый дал указание компании "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина", владельцем которой является, осуществлять поставки патронов для различных видов стрелкового оружия в министерство обороны, Вооруженных сил и других военных формирований РФ. Его компания с начала полномасштабного вторжения России осуществила поставки значительного количества боеприпасов российским войскам.

Евгению Гинеру заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Чем владеет Евгений Гинер в Украине

Евгений Гинер является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine и владеет корпоративными правами ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ровнооблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго", АО "Житомироблэнерго", АО "Херсоноблэнерго" и АО "ЭК Севастопольэнерго", а также отелями, банковским учреждением, металлургическими заводами и торговыми центрами.

В феврале текущего года по материалам ГБР судом взыскан в доход государства контрольный пакет акций (88,9% акций) банковского учреждения, бенефициарным владельцем которого является президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер.

Также Гинер построил во временно оккупированном Крыму две теплоэлектростанции.

Напомним, 26 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Вадиму Рабиновичу, который скрывается за границей. Сообщение осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в государство Израиль.