"Постачав боєприпаси армії РФ": російському олігарху Гінеру повідомили про підозру, — ДБР

Слідство також встановило, що підозрюваний у 2019 році забезпечив будівництво Балаклавської і Таврійської ТЕС у Криму, заподіявши шкоди енергетичній безпеці України.

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Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України повідомили про підозру російському олігарху, президенту ФК "ЦСКА" Євгену Гінеру, який постачав армії РФ боєприпаси, повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що у 2019 році підозрюваний через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаĸлавської (Севастопольская ПГУ-ТЭС) і Таврійської ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на території тимчасово окупованого Криму, які були приєднані до електричних мереж Російської Федерації. Так підозрюваний заподіяв шкоди енергетичній безпеці України.

За інформацією ДБР, у 2022 році підозрюваний надав вказівку компанії "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина", власником якої являється, здійснювати постачання патронів для різних видів стрілецької зброї до міністерства оборони, Збройних сил та інших військових формувань РФ. Його компанія від початку повномасштабного вторгнення Росії здійснила постачання значної кількості боєприпасів російським військам.

Євгену Гінеру заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чим володіє Євген Гінер в Україні

Євген Гінер є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine і володіє корпоративними правами ПрАТ "Кіровоградобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго", АТ "Житомиробленерго", АТ "Херсонобленерго" й АТ "ЕК Севастопольенерго", а також готелями, банківською установою, металургійними заводами й торговельними центрами.

У лютому поточного року за матеріалами ДБР судом стягнуто в дохід держави контрольний пакет акцій (88,9% акцій) банківської установи, бенефіціарним власником якої є президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.

Також Гінер побудував у тимчасово окупованому Криму дві теплоелектростанції.

Нагадаємо, 26 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому народному депутату Вадиму Рабіновичу, який переховується за кордоном. Повідомлення здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль.