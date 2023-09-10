"Пылает и взрывается": "Грады" уничтожили склады с боеприпасами и горючим РФ в Соледаре (видео)

Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад БК российских захватчиков.

Украинские бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского ликвидировали склады с боеприпасами во временно оккупированном Соледаре. Результаты работы опубликовали в Facebook подразделения.

На видео можно увидеть, что российские оккупанты обустроили свои позиции на территории жилой застройки, которая была полностью или частично разрушена. Вероятно, захватчики таким образом надеялись замаскировать боекомплект, который трудно спрятать посреди поля.

Сначала аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали объекты россиян. Впоследствии украинские воины применили РСЗО "Град" для того, чтобы уничтожить склады с боеприпасами и горючим.

"Горит, пылает, взрывается! Фейерверк и "шашлыки" обеспечили украинские "грады", — говорится в заметке.

Уничтожение складов БК ВС РФ

Украинские войска и в дальнейшем успешно уничтожают военные объекты оккупантов в различных локациях. В результате удара ВСУ 2 сентября по складу боеприпасов там исчезли 18 солдат войск РФ. По информации российских журналистов, несмотря на заявления "властей" об отсутствии пострадавших после удара украинских войск по военной базе в Октябрьском, родственники российских срочников утверждают, что они числятся в списках без вести пропавших.

РСЗО HIMARS 12 августа на левобережье Херсонщины уничтожил склад БК россиян. В результате атаки удалось уничтожить склад боеприпасов российских оккупантов на временно оккупированной территории Левобережья.

Бойцы 3 ОШБр в июле показали уничтожение склада БК россиян в районе Бахмута. Россияне решили тщательно спрятать боекомплект в густой растительности, но впоследствии потеряли склад благодаря точной работе украинской артиллерии.

Напомним, 10 сентября стало известно, каких именно успехов достигли Силы обороны за последнюю неделю. В целом продвижение составило около 1,5 км.