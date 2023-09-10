Финский БТР Sisu зафиксировали у морпехов ВСУ во время учений (фото)

Бойцы 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады морской пехоты якобы получили боевые машины для учений.

БТР Sisu Pasi XA-180/185s финского производства используют украинские морские пехотинцы. В аккаунте Praise the Steph в Twitter опубликованы фото техники.

В заметке отмечается, что используют боевые машины бойцы 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады морской пехоты. События зафиксировали во время учений украинских защитников.

В сообщении указано, что Финляндия передала Украине более 20 таких БТР. Также в заметке говорится о том, что пять из них якобы были уничтожены и одна боевая машина захвачена, но официальных подтверждений не было.

Характеристики Sisu Pasi XA-180/185s

Бронетранспортеры Sisu XA-180 создали в начале 1980-х годов специалисты фирмы Sisu. Технику заказало правительство Финляндии. Они разрабатывались для замены БТР-60, который изготавливали в СССР. С 1983 года состоялся запуск серийного производства. Около 1000 единиц выпустили в различных вариантах. Является основным бронетранспортером армии Финляндии, который также поставлялся на экспорт в другие государства.

Бронетранспортер получил двигатель Valmet 611 DSBJA. Развивает максимальную скорость в 100 км/ч, запас хода составляет 800 км. На вооружении у техники также есть 12,7-мм пулемет.

Напомним, 15 июня боец ВСУ рассказал, что финский БТР Sisu XA-180 выдержал подрыв на трех противотанковых минах. Украинский военный с ником "Танкист" утверждает, что его машина выдержала противотанковые мины ТМ-62. Только после третьей бронетранспортер потерял способность двигаться. По его словам, во время боевых действий приходится иметь дело с большим количеством мин. Однажды только после третьего подрыва машина потеряла возможность двигаться. Экипаж в результате этого события весь выжил.