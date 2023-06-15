Финский БТР Sisu XA-180 выдержал подрыв на трех противотанковых минах, – боец ВСУ

По словам военного, они встречают большое количество мин. Лишь после третьего подрыва машина утратила возможность двигаться. Экипаж весь выжил.

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Украинский военный рассказал про финский БТР Sisu XA-180, пережившего подрыв на трех противотанковых минах. Об этом он написал на своей странице в твиттере 13 июня.

Финляндия засекретила количество техники и вооружения, которое передается Украине. Поэтому неизвестно, сколько БТРов получила украинская армия. Вместе с тем украинский военный с ником "Танкист" утверждает, что его машина выдержала 3 противотанковые мины ТМ-62. Лишь после третьего бронетранспортера утратил способность двигаться. При этом он добавляет, что танк с минным тралом остановился сразу после первой мины.

"Для понимания разницы советской и западной техники", — написал военный.

Также военный говорит, что на своем пути они встречают очень много вражеских мин. После подрывов на минах бойцы получили контузии, но все выжили. Военнослужащий не исключает, что позже покажет, как выглядит БТР после взрыва на минах.

Десантное отделение в ХА-180

XA-180 – это финский бронетранспортер, созданный компанией Hämeenlinna Patria. Всего изготовлено более 1000 БТР XA-180 разных модификаций. Экипаж машины состоит из 3 человек, а в десантное отделение может поместиться до 8 военных. Также есть информация, что экипаж состоит из 2 бойцов и 16 десантников в версии Sisu XA-180, о которой идет речь в сообщении военного.

Кроме этого, БТР имеет усиленное бронирование дна корпуса для лучшей защиты от подрыва на мине.

Напомним, 15 июня в Минобороны показали БМП Bradley, переживший прямое попадание снаряда "Граду".

19 апреля нардеп Юрий Мысягин показал финские бронетранспортеры на вооружении в ВСУ.