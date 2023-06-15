Фінський БТР Sisu XA-180 витримав підрив на трьох протитанкових мінах, – боєць ЗСУ

За словами бійця ЗСУ, вони натрапляють на велику кількість мін. Лише після третього підриву машина втратила можливість рухатись. Екіпаж весь вижив.

Related video

Українській військовий розповів про фінський БТР Sisu XA-180, який пережив підрив на трьох протитанкових мінах. Про це він написав на своїй сторінці у твіттері 13 червня.

Фінляндія засекретила кількість техніки та озброєння, яке передається Україні. Тому наразі невідомо, скільки БТРів отримала українська армія. Разом з тим український військовий з ніком "Танкіст" стверджує, що його машина витримала 3 протитанкові міни ТМ-62. Лише після третьої бронетранспортер втратив здатність рухатись. При цьому він додає, що танк з мінним тралом зупинився одразу ж після першої міни.

"Для розуміння різниці советської техніки та західної", — написав військовий.

Також військовий каже, що на своєму шляху вони зустрічають дуже багато ворожих мін. Після підривів на мінах бійці отримали контузії, проте всі вижили. Військовослужбовець не виключає, що пізніше покаже, як виглядає БТР після підриву на мінах.

Десантне відділення у ХА-180

XA-180 — це фінський бронетранспортер, створений компанією Hämeenlinna Patria. Всього виготовлено понад 1000 БТР XA-180 різних модифікацій. Екіпаж машини складається з 3 осіб, а в десантне відділення може поміститись до 8 військових. Також є інформація, що екіпаж складається з 2 бійців та 16 десантників у версії Sisu XA-180, про яку і йде мова у дописі військового.

Окрім цього БТР має посилене бронювання дна корпусу для кращого захисту від підриву на міні.

Нагадаємо, 15 червня в Міноборони показали БМП Bradley, який пережив пряме влучання снаряда "Граду".

19 квітня нардеп Юрій Мисягін показав фінські бронетранспортери на озброєнні в ЗСУ.