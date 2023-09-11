Поможет в войне на истощение: что получит Путин вместе с оружием из КНДР, — Bloomberg

Поставки северокорейского вооружения в РФ даст "передышку" российской военной промышленности, чтобы в дальнейшем нарастить собственное производство. Это позволит Москве придерживаться стратегии затяжной войны.

Если Северная Корея предоставит России оружие и боеприпасы, это может послужить затягиванию военных действий в Украине. Однако эксперты полагают, что северокорейской вооружение технически не достаточно развито, чтобы переломить ход войны, которая длиться уже второй год. О потенциальной военной помощи Пхеньяна Москве говорится в материале агентства Bloomberg от 11 сентября.

Авторы публикации отмечают, что лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за четыре года посетит Российскую Федерацию и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению американцев, в ходе переговоров главы государств обсудят поставки вооружения и боеприпасов в РФ. И хотя стороны отрицают поставки оружия, пишут обозреватели, следует взять во внимание тот внушительный арсенал вооружений, которым обладает Северная Корея.

"Северная Корея располагает одними из крупнейших запасов артиллерийских орудий и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы в вооружении советских времен, применяемом Россией для неизбирательных атак по Украине", — говорится в материале.

По мнению профессора Военно-морского колледжа США Теренса Роэрига, поставки оружия из КНДР в значительной мере облегчат России вести войну на истощение

"Значительная часть стратегии Путина заключается в оценке того, что Россия может пережить Украину и поддержку Запада, которая необходима для выживания Украины. Увеличение количества боеприпасов позволяет Путину продолжать эту стратегию", — сказал он.

Кроме того, дополнительные поставки боеприпасов позволят российской оборонной промышленности выиграть время и нарастить собственное производство. Старший научный сотрудник Центра исследований нераспространения по проблеме нераспространения имени Джеймса Мартина Дэвид Шмерлер считает, что обращение за военной помощью к Северной Корее поможет заполнить пробелы в боеприпасах и других системах вооружений, которые с трудом заполняют российские производители оружия.

Предполагается, что среди северокорейских боеприпасов, которые могут быть включены в список пожеланий Путина, находятся артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм, а также ракеты калибра 122 мм. Также в этот список могут попасть противотанковые ракеты и ракет класса "земля-воздух". Кроме того КНДР располагает внушительным арсеналом старых танков советских танков, таких как Т-54 и Т-62. Подобные образцы уже были замечены в Украине, поэтому корейская техника может послужить донором запчастей.

Между тем многолетние санкции не позволили КНДР создать вооружение, которое способно конкурировать с передовыми образцами США и стран НАТО, и которое было предоставлено украинским вооруженным силам.

Ранее сообщалось, что в обмен на поставленное вооружение для ВС РФ Пхеньян может получить российские военные технологии, доступ к которым был закрыт для КНДР из-за санкций. Речь может идти о технологиях в области ракетно-ядерного вооружения, что станет большим толчком для военных программ Северной Кореи.