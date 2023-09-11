"Обманывать себя": Зеленский высказался о возможных переговорах с Путиным

По словам главы государства, цель президента РФ Владимир Путина — восстановление Советского Союза, поэтому в его планы входит лишь замораживание конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые уступки или переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным абсолютно исключены. Война будет продолжаться до тех пор, пока российские вооруженные силы находятся на украинской территории. Об этом он сказал на интервью The Economist.

По мнению Зеленского, если даже состоятся переговоры, заключенное соглашение не будет стабильным, поскольку российский диктатор склонен к созданию "замороженных конфликтов" на границах России, так как случилось в Грузии. Он делает это не ради самих конфликтов, а скорее с целью восстановления Советского Союза.

Президент Украины считает, что те, кто хочет поговорить с человеком в Кремле, "обманывают себя", подобно западным лидерам, подписавшим соглашение с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы наблюдать, как он вторгается в Чехословакию.

"Ошибка не в дипломатии. Ошибка — дипломатия с Путиным. Он договаривается только сам с собой", — уверен Зеленский.

Напомним, 4 сентября сообщалось, что переговоры не сработают, поэтому Украине нужен новый план для успешной войны с Россией. Журналисты издания Politico отметили, что в Кремле заявляют о своей готовности сесть за стол переговоров для того, чтобы заморозить конфликт. Это дало бы Владимиру Путину возможность совершить очередной маневр для достижения военных и дипломатических целей.