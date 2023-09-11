Пылало и дымило: в РФ произошли пожары в 30 км от Кремля и в Краснодаре (видео)

В результате пожара под Москвой полностью выгорели три машины, которые стояли неподалеку от здания местной дорожной полиции. На видео с места событий видны темно-серые столбы дыма.

МЧС России отчиталось о пожарах, которые произошли на территории РФ в первой половине дня 11 сентября. В частности, чрезвычайные происшествия произошли к югу от Москвы и на окраине Краснодара. Между тем всего четыре дня назад — 8 августа — масштабный пожар произошел посреди российской столицы: сообщалось, что ЧП охватило 800 кв. м. О деталях сегодняшней ситуации говорится в Telegram-канале ведомства.

Сначала вспыхнуло в Краснодаре, указано в заметке МЧС России. Место пожара — склады на улице Демуса на восточной окраине Краснодара. Признаки возгорания заметили около 11 часов (по Киеву). Площадь возгорания — около 700 кв. м. На видео с места событий видно, что горит металлический ангар.

К работе приступили 90 пожарных и 26 ед. техники — именно столько людей понадобилось, что справиться с пожаром. Российские чиновники отметили, что за полчаса огонь локализовали.

Пожар в Краснодаре 11 сентября 2023 года

Около 13 ч. (по Киеву) загорелось в городке Подольске, расположенном в 14 км к югу от окраины российской столицы и в 30 км от Кремля.

Пожар под Москвой 11 сентября 2023 года Фото: Google maps

Пожарные рассказали детали ЧП: пылает 3 автомобиля, гараж и сарай. Общая площадь возгорания — до 80 кв. м. В российских пабликах указывают, что возможное место возгорания — здание российской Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

По результатам пожара опубликовали несколько фотографий: видно, что машины выгорели дотла.

Пожары в РФ: детали

В течение сентября в РФ происходили пожары на европейской части страны. В частности, 8 сентября пылало в Москве: загорелось неподалеку таможенной службы. 5 сентября загорелся нефтехимический завод в Новгородской области: сначала владельцы отрицали, МЧС заявило, что это действительно пожар из-за несоблюдения технических норм. 2 сентября загорелось на хладокомбинате в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, украинские спецназовцы закрепились на так называемых "Вышках Бойко" неподалеку от острова Змеиный: об этом рассказали в ГУР Минобороны. Между тем 11 сентября было громко в Белгородской области РФ: местное население опубликовало фотографии с обломками беспилотников.