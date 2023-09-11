В 47-й бригаде ВСУ показали применение САУ по российским целям (видео)

Вследствие обстрела экипажами САУ было уничтожено технику и личный состав оккупанта.

Новое уничтожение техники и личного состава противника зафиксировали на видео. В Facebook 47 отдельная артиллерийская бригада опубликовала результаты работы.

Успешное взаимодействие с бойцами 130-го отдельного разведывательного батальона дало положительный эффект. В результате обстрела была уничтожена техника и личный состав оккупанта.

Цели зафиксировали в поле и лесополосе. Впоследствии самоходные артиллерийские установки украинской армии ликвидировали объекты врага.

Уничтожение техники ВС РФ в сентябре 2023 года

Тероборона ВСУ применила ударный дрон и эффектно уничтожила гаубицу "Мста-С". Поймали вражескую технику на фронте операторы ударных дронов 103 бригады. Бойцы зафиксировали установку, а затем уничтожили.

"Грады" ВСУ успешно уничтожили склады с боеприпасами и горючим российских войск, которые были сосредоточены на территории Соледара. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад БК российских захватчиков.

Бойцы 40 бригады ВСУ ликвидировали пушку Д-30. Российские войска и в дальнейшем используют гражданскую инфраструктуру для того, чтобы скрыть свое оружие, но это им не удается благодаря действиям украинских артиллеристов.

Напомним, 11 сентября десантниками 77-й бригады ДШВ обезврежен вражеский "Орлан". Скоординированные усилия специалистов радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны бригады позволили достичь положительного результата.