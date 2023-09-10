Тероборона ВСУ применила ударный дрон и эффектно уничтожила гаубицу "Мста-С" (видео)

Поймали вражескую технику на фронте операторы ударных дронов 103 бригады.

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103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины ликвидировала российскую гаубицу 2С19 "Мста-С". Результаты работы опубликовали в Facebook подразделения.

Отмечается, что поймали вражескую технику операторы ударных дронов 103 бригады. Бойцы зафиксировали установку, а впоследствии уничтожили.

"На этот раз прихватили с собой артиллерийскую гаубицу 2С19 "Мста-С"", — говорится в сообщении.

Уничтожение САУ 2С19 "Мста-С" ВС РФ

Бойцы 14 бригады 31 августа уничтожили САУ 2С19 "Мста-С". Результаты работы подразделения с Волыни оценил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный. Техника российских захватчиков была расположена среди густой растительности. Защитники зафиксировали ее и впоследствии ликвидировали. Бойцы сообщили, что применили беспилотник.

Также бойцы бригады 28 августа ликвидировали САУ "Мста-С" на Харьковщине. В результате попадания в российскую 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" сдетонировал боекомплект. Событие произошло к югу от населенного пункта Новая Тарасовка. Село расположено на территории Харьковской области.

Украинские добровольцы 15 августа уничтожили вражескую гаубицу "Мста-Б". Вместе с установкой российские захватчики потеряли боекомплект. 2А65 "Мста-Б — это гаубица калибра 152 мм, способная поражать цели на расстоянии более 24 километров.

Напомним, 10 сентября ВСУ применили танк-камикадзе на Запорожье. Механик-водитель, рискуя жизнью, пытался довезти обложенный взрывчаткой танк к вражеским позициям на расстояние всего одного выстрела.