Тероборона ЗСУ застосувала ударний дрон та ефектно знищила гаубицю "Мста-С" (відео)

Вполювали ворожу техніку на фронті оператори ударних дронів 103 бригади.

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103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України ліквідувала російську гаубицю 2С19 "Мста-С". Результати роботи опублікували в Facebook підрозділу.

Зазначається, що вполювали ворожу техніку оператори ударних дронів 103 бригади. Бійці зафіксували установку, а згодом знищили.

"Цього разу прихопили із собою артилерійську гаубицю 2С19 "Мста-С"", – йдеться у дописі.

Знищення САУ 2С19 "Мста-С" ЗС РФ

Бійці 14 бригади 31 серпня знищили САУ 2С19 "Мста-С". Результати роботи підрозділу з Волині оцінив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний. Техніка російських загарбників була розташована серед густої рослинності. Захисники зафіксували її та згодом ліквідували. Бійці повідомили, що застосували безпілотник.

Також бійці бригади 28 серпня ліквідували САУ "Мста-С" на Харківщині. Унаслідок влучання в російську 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" здетонував боєкомплект. Подія відбулася на південь від населеного пункту Нова Тарасівка. Село розташоване на території Харківської області.

Українські добровольці 15 серпня знищили ворожу гаубицю "Мста-Б". Разом з установкою російські загарбники втратили боєкомплект. 2А65 "Мста-Б — це гаубиця калібру 152 мм, здатна уражати цілі на відстані понад 24 кілометри.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ застосували танк-камікадзе на Запоріжжі. Механік-водій, ризикуючи життям, намагався довезти обкладений вибухівкою танк до ворожих позицій на відстань всього одного пострілу.