"Князівські пташки долітають далеко": 14 бригада знищила САУ 2С19 "Мста-С" (відео)

Результати роботи підрозділу з Волині оцінив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

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Воїни 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого успішно знищили САУ 2С19 "Мста-С. Результати роботи опублікували у Facebook підрозділу.

Техніка російських загарбників була розташована серед густої рослинності. Захисники зафіксували її та згодом ліквідували. Бійці повідомили, що застосували безпілотник.

"Князівські пташки долітають далеко…", – йдеться у дописі.

У підрозділі наголосили, що такий фінал чекає усіх російських окупантів. Результати роботи оцінив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Знищення САУ РФ влітку 2023 року

Бійці 14 бригади знищили САУ "Мста-С" на Харківщині. Унаслідок влучання в російську 152-мм 2С19 САУ "Мста-С" здетонував боєкомплект.

Дрони ЗСУ 23 серпня знищили найпотужніший міномет "Тюльпан" і САУ "Акація" в районі Бахмута. Міномет використовує найбільший артилерійський калібр — 240 мм. Російські окупанти сховали техніку серед житлових будинків, але оператори БПЛА все одно виявили її та змогли ліквідувати.

Український дрон знищив російську САУ МСТА-С за $1,6 млн. Росіяни використовують установки "Мста-Б", щоб знищувати танки, системи ППО й іншу українську техніку на відстані до 29 км.

Нагадаємо, 10 серпня артилеристи 40 бригади уразили склад боєкомплекту та військову техніку окупантів. Бійці 63-ої окремої механізованої бригади провели коригування, а згодом українські артилеристи застосували САУ.