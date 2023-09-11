Последствия мобилизации в РФ: дефицит рабочей силы в промышленном секторе достиг 42%

Разведка Британии сообщила, что в России планируют до конца года завербовать на войну 420 тысяч контрактников.

Призыв в армию в РФ продолжает оказывать негативное влияние на рынок рабочей силы во всех отраслях экономики, не связанных с оборонным комплексом. В планы российских властей входит вербовка 420 тысяч новых контрактников к концу текущего года. Об этом говорится в отчете Минобороны Соединенного Королевства, опубликованном на социальной платформе X (ранее — Twitter) в понедельник, 11 сентября.

"Нехватка рабочей силы в российской промышленности достигла нового максимума в 42% в июле 2023 года. Дефицит увеличился на 7% по сравнению с апрелем текущего года", — говорится в сообщении разведки.

В сообщении также говорится со ссылкой на зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что по состоянию на 3 сентября 2023 года в России уже мобилизовано 280 тысяч человек. Разведка отмечает, что не смогла провести независимую оценку этих цифр.

В отчете также подчеркивается острая нехватка сотрудников в IT-отрасли после того как в прошлом году из России уехало около 100 тысяч специалистов или 10% квалифицированной рабочей силы в этом секторе. После этого "исхода" Россия пытается сохранить айтишников, предоставляя им бронь от мобилизации и другие социальные льготы.

В разведке Британии предполагают, что в преддверии выборов президента в марте 2024 года власти могут отказаться от проведения дальнейшей мобилизации, которая вынуждает военнообязанных граждан искать пути бегства из страны.

По разным оценкам командования ВСУ, Кремль может мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек. При этом, в Москве и Санкт-Петербурге цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными.

Напомним, что по данным украинской разведки в конце сентября президент РФ Владимир Путин подпишет новый указ о мобилизации в России.

Также мы писали, что эстонская разведка считает, что в Кремле не хотят проводить мобилизацию россиян, чтобы избежать непопулярных в народе мер.