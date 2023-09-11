"Нашли применение": в Беларуси на базе "вагнеровцев" создают ЧВК "ГардСервис", — ЦНС

В РБ наемники, отказавшиеся войти в состав МО РФ, станут частью белорусской ЧВК, сообщают в подполье.

Боевики частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которые отказались подписать контракт с Министерством обороны Российской Федерации и продолжить воевать в Украине, станут частью ЧВК "ГардСервис" в Беларуси, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Всем вагнеровцам в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с МО РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав лукашенковской ЧВК "ГардСервис", — говорится в сообщении.

По информации ЦНС, наемники ЧВК "ГардСервис" постоянно тренируется на базе бывшего центра специальной подготовки "Динамо", которая расположена в Мариной Горке Минской области.

В Центре нацсопротивления считают, что основной задачей "ГардСервиса" будет их противодействие оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для главы Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Что известно о "ГардСервис"

По информации Deutsche Welle, эта ЧВК ранее была охранным предприятием, которому, единственному в стране, было разрешено иметь огнестрельное оружие.

Частное охранное предприятие "ГардСервис" появилось в Беларуси в июне 2020 года.

"Тогда же Александр Лукашенко личным указом разрешил его работникам носить, хранить и использовать служебное и гражданское оружие, а также применять специальные средства и физическую силу "в порядке, установленном законом для военизированной охраны", — рассказывает DW.

Сейчас эта ЧВК постоянно сотрудничает с наемниками из "Вагнера".

Напомним, 8 сентября сообщалось, что в Беларуси продолжают демонтировать лагерь ЧВК "Вагнер". По данным мониторинговой группы, из 292 палаток осталось не более 130 — 45% от общего количества. Активный период демонтажа пришелся на конец августа.

Кроме того, 6 сентября правительство Британии объявило о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией. По словам теневого министра иностранных дел Дэвида Лемми, этот шаг "давно назрел". Британское правительство подало проект постановления на рассмотрение парламента.