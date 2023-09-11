Спецназовцы показали уничтожение автоматического миномета 2Б9 "Василек" на базе "Урала" (видео)

Россияне решили спрятать свою "модернизированную" технику в лесу, но это им не помогло.

Бойцы 1 Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна ликвидировали автоматический миномет 2Б9 "Василек" на базе грузовика "Урал". Результаты работы опубликованы в Facebook подразделения.

Защитники зафиксировали технику, которую российские оккупанты спрятали в лесу. Впоследствии бойцы нанесли артиллерийский удар. В результате обстрела техника вспыхнула.

Уничтожение техники РФ в сентябре

Украинские войска и в дальнейшем уничтожают российскую технику и личный состав. "Грады" ВСУ 10 сентября эффективно ликвидировали склады с горючим и боеприпасами российских войск, которые были сосредоточены на территории ныне оккупированного города Соледар. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад боекомплекта российских захватчиков.

Также 11 сентября десантниками 77-й бригады ДШВ обезврежен вражеский "Орлан". Скоординированные усилия специалистов радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны бригады позволили достичь положительного результата.

Тероборона украинского войска успешно применила ударный дрон и эффектно уничтожила гаубицу "Мста-С". Бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины приняли участие в успешной атаке.

Напомним, 10 сентября ВСУ применили танк-камикадзе на Запорожье. Механик-водитель вызвался выполнить рискованное задание. Он, рискуя жизнью, пытался довезти обложенный взрывчаткой танк к вражеским позициям на расстояние всего одного выстрела.