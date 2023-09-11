Т-80БВМ и облегченные Abrams: США и РФ меняют акценты в производстве танков, — СМИ

Военное руководство РФ поставило "Уралвагонзаводу" задачу начать с нуля производство ОБТ Т-80. В это же время в США, с учетом военных действий в Украине, приступили к возрождению некогда заброшенного проекта, а именно M1E3 Abrams.

Россия возобновит производство танков Т-80. Эта инициатива означает не просто модернизацию или ремонт существующих моделей, а полномасштабное производство этих боевых машин с нуля. Вместе с тем на фоне военных действий в Украине американцы объявили о модернизации танка Abrams, который стать более маневренным за счет снижения общей массы. О том, как и почему изменились приоритеты двух держав в производстве ОБТ говорится в материале издания Bulgarian Military.

Почему не Т-90 "Прорыв"

Директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов 10 сентября сделал сенсационное заявление о том, что перед компанией российские военные поставили задачу возобновить производство основных боевых танков (ОБТ) Т-80 с газотурбинными двигателями.

Такая задача стоит, по крайней мере военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых", — рассказал он.

При этом отмечалось, что последнее время компания занималась лишь модернизацией этих ОБТ. Так новейший вариант танка — Т-80БВМ — оснащен внушительным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с. Это современное обновление было интегрировано в бронетанковые подразделения российских вооруженных сил с 2019 года, что знаменует собой значительный шаг вперед в области военных технологий, пишут обозреватели.

Однако возникает вопрос, почему российские производители не наращивают выпуск более современных танков Т-90М "Прорыв"?

танк Т-80БВМ

"Можно предположить, что решение о принятии нового Т-80 на вооружение обусловлено в первую очередь его рентабельностью, учитывая огромное количество необходимых танков. Однако не менее вероятно, что Т-80БВМ, специально разработанный для эксплуатации в экстремальных полярных условиях, планируется использовать в арктических подразделениях", — полагают эксперты.

Модернизации основного боевого танка M1E3 Abrams

В свою очередь американцы решили вернуть на вооружение более ранние модели Abrams, предварительно проведя их модернизацию. Неожиданно для всех в Пентагоне объявил о том, что планирует прекратить дальнейшее совершенствование своего ведущего боевого танка, известного как Abrams System Enhancement Package Version 4 (SEPv4). В этой связи в США приступили к возрождению некогда заброшенного проекта, а именно M1E3 Abrams.

"При тщательном анализе становится совершенно очевидным, что затянувшаяся задержка с выпуском долгожданного танка M1A2 Abrams SERp4 связана в первую очередь с продолжающимися военными действиями в Украине", — пишут обозреватели.

Похожую версию озвучил и руководителя программы наземных боевых систем Сухопутных войск США генерал-майор Гленн Дин. По его словам танк Abrams в его нынешнем состоянии "находится на критическом этапе, когда любое дальнейшее расширение его функциональных возможностей неизбежно приведет к увеличению массы". Поэтому существует настоятельная потребность в значительном уменьшении его технического оснащения.

танк M1E3 Abrams

Вероятно, одна из целей поставки в Украину американских Abrams — изучить их эксплуатационные возможности в новых условиях ведения войны. При этом Пентагон получит бесценные данные, которые могут оказаться полезными для улучшения характеристик готовящейся к выпуску модификации M1E3 Abrams, подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что по мнению итальянского военного аналитика Томаса Тейнера, западные образцы танков, такие как Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2 являются более боеспособными в сравнении с российскими Т-72, Т-80 или Т-90. В числе одного из аргументов эксперт указал на то, что российские машины не способны пробить лобовую броню западных "коллег" с дистанции 2 км.