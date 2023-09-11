Бойцы УДА зафиксировали российскую БМП и сразу уничтожили FPV-дроном (видео)

Бойцы запустили ударный беспилотник и ликвидировали российскую БМП, которую зафиксировали на дороге.

В Донецкой области бойцы подразделения FPV батальона АРЕЙ Украинской Добровольческой Армии уничтожили БМП. Результаты работы 11 сентября опубликовали в Facebook.

Защитники рассказали, что ликвидация вражеской техники состоялась в Донецкой области. На видео можно увидеть, что боевая машина пехоты оккупантов уже дымилась на дороге. Впоследствии бойцы запустили ударный беспилотник и ликвидировали БМП.

"Мы обязательно победим!", — говорится в сообщении.

Уничтожение техники РФ в сентябре

Украинские войска и в дальнейшем уничтожают российскую технику и личный состав. "Грады" ВСУ 10 сентября эффективно ликвидировали склады с горючим и боеприпасами российских войск, которые были сосредоточены на территории ныне оккупированного города Соледар. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад боекомплекта российских захватчиков.

Также 11 сентября десантниками 77-й бригады ДШВ обезврежен вражеский "Орлан". Скоординированные усилия специалистов радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны бригады позволили достичь положительного результата.

Тероборона Закарпатья показала применение FPV-дрона против комплекса "Муром-П". Россияне потеряли редкую технику, ведь комплекс наблюдения "Муром-М" может обнаружить человека на расстоянии до 10 км благодаря обычной камере, а также до 4 км с помощью установленного тепловизора.

11 сентября украинские "Гострі Картузи" уничтожили танк РФ на левобережье Днепра. Оккупанты пытались замаскировать своего "хищного зверя", но им этого сделать не удалось.

Напомним, 8 сентября в Oryx сообщили, что РФ начала больше всего терять Т-80. Кроме танков российские войска потеряли 20 единиц легкой техники, среди которой БМП и бронетранспортеры.