"Увидела репортаж": певица из КНР рассказала, зачем спела "Катюшу" в Мариуполе (видео)

Китаянка Ван Фан озвучила российские пропагандистские тезисы, в частности о якобы убийстве детей Донбасса "украинскими нацистами".

Китайская певица Ван Фан, которая спела советскую песню "Катюша" среди руин драматического театра в Мариуполе, прокомментировала свой визит в оккупированную Донецкую область Украины. Соответствующее видео опубликовал российский Telegram-канал "Смотри".

Говоря о своей мотивации приехать в Мариуполь, артистка озвучила нарративы российских пропагандистов. Она заявила, что "увидела репортаж", в котором "украинские нацисты" якобы убивают детей Донбасса.

Ван Фан сказала, что увиденное вызвало в ней много отрицательных эмоций, поэтому у она решила лично посетить Донбасс и "помочь детям". Певица также подчеркнула, что является матерью двоих детей.

"Я все время хотела приехать на Донбасс, посмотреть, как там живут люди и как там живут дети", — сказала певица.

Китайская певица спела "Катюшу" в Мариуполе: что известно

Напомним, 8 сентября спикер МИД Олег Николенко сообщил, что во временно оккупированный Мариуполь незаконно прибыла группа китайских блогеров. Среди прочего, "оперная певица" Ван Фан на руинах драмтеатра, где погибли сотни мирных граждан Украины, исполнила российскую песню "Катюша".

Представитель дипломатического ведомства отметил, что инцидент с "Катюшей" является примером "полной моральной деградации". Кроме того, граждане Китая посетили оккупированные территории незаконно.

Фокус также писал о том, что Ван Фан является женой китайского чиновника Чжоу Сяопина. После того как в сеть попало видео с драмтеатра, Чжоу выразил поддержку своей супруге и заявил, что "драмтеатр был разрушен украинцами".