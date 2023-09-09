Распространяет роспропаганду: муж китаянки, которая пела в Мариуполе, оказался чиновник КНР (фото)

Супруг китайской певицы поддержал свою жену в социальных сетях и аргументировал это традиционными прокремлевскими нарративами.

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Муж гражданки Китая, которая исполнила песню "Катюша" на фоне разрушенного российскими войсками драматического театра в Мариуполе, является членом Национальной политической консультативной комиссии Китая, организации, связанной с Коммунистической партией Китая. На своих социальных медиа-страницах он выразил поддержку своей супруге и высказал пророссийские взгляды. Об этом сообщил сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Юрий Пойта.

На китайской социальной сети Weibo, Чжоу Сяопин выразил поддержку своей супруге и поддержал прокремлевскую точку зрения. Основной акцент в его сообщениях был сделан на расположении к стране, которую он описал как "агрессора", и он утверждал, что "драмтеатр был разрушен украинцами".

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Неслучайная певица: как история с "Катюшей" на руинах Мариуполя повлияет на отношения Украины и Китая

Пойта решил сделать скриншоты поста, чтобы сохранить его содержание. Впоследствии муж певицы удалил запись.

По словам Сяопина, китаянка спела "Катюшу" для "друзей на Донбассе на месте реставрации Большого театра, разбомбленного украинскими нацистами".

Ван рассказала Чжоу, что за время пребывания в Мариуполе "четыре ракеты украинской армии обстреляли культурный центр города, который совместно восстановили Россия и Донбасс".

Китайский чиновник писал, что местные жители якобы просили защиты от неких "наемников НАТО". Он также утверждал, что когда они услышали "родную" песню "Катюша", они "вдохновились" и пообещали продолжать бороться за мир и свое право на существование.

После "концерта" Ван встретилась с главарем террористов на Донбассе Денисом Пушилиным, "вручила ему подарки и благословила".

В завершении текста Чжоу издал традиционные прокремлевские нарративы о том, что якобы Украина восемь лет "бомбила Донбасс".

Профиль Чжоу Сяопина

Перевод поста Чжоу Сяопина

Что известно про Чжоу Сяопина

Чжоу Сяопин — китайский эссеист и популярный блогер. На его аккаунт в Weibo подписаны более 1,4 млн пользователей. Сяопин известен резкими антиамериканскими высказываниями и активной критикой всего, что связано с Западом. Среди его популярных работ — "Девять уловок культурной холодной войны США", "Куда пропали наши герои?". Сам Сяопин пишет, что является членом 14-го Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая, действующим комментатором и автором статей.

Блоггер стал особенно популярен после того, как в 2014 году во время встречи с интернет-писателями председатель КНР Си Цзиньпин лично похвалил его за "позитивную энергию", имея в виду влияние, которое он оказывает на молодежь.

В уничтоженном Драмтеатре спела звезда из Китая Ван Фанг

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области якобы известная оперная певица из Китая спела советскую песню "Катюша" среди руин Драматического театра, на который Вооруженные силы Российской Федерации сбросили авиабомбу в 2022 году.

"Давно не было танцев на костях мариупольцев? Пробитого дна? Держите. Русня притащила в Мариуполь какую-то "известную оперную певицу из Китая Ван-Фан (такую известную, что даже google о ней нихиба не знает) и та спела им посреди руин Драматического театра "Катюшу", — сказал Петр Андрющенко.

На видео видно, как девушка стоит на балконе среди разрушенного Драмтеатра и исполняет песню "Катюша".