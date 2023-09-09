Поширює роспропаганду: чоловік китаянки, яка співала в Маріуполі, виявився чиновником КНР (фото)

Чоловік китайської співачки підтримав свою дружину в соціальних мережах і аргументував це традиційними прокремлівськими наративами.

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Чоловік громадянки Китаю, яка виконала пісню "Катюша" на тлі зруйнованого російськими військами драматичного театру в Маріуполі, є членом Національної політичної консультативної комісії Китаю, організації, пов'язаної з Комуністичною партією Китаю. На своїх соціальних медіа-сторінках він висловив підтримку своїй дружині і висловив проросійські погляди. Про це повідомив співробітник Інституту досліджень національної оборони і безпеки в Тайбеї Юрій Пойта.

На китайській соціальній мережі Weibo, Чжоу Сяопін висловив підтримку своїй дружині і підтримав прокремлівську точку зору. Основний акцент у його повідомленнях був зроблений на прихильності до країни, яку він описав як "агресора", і він стверджував, що "драмтеатр був зруйнований українцями".

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Пойта вирішив зробити скріншоти посту, щоб зберегти його зміст. Згодом чоловік співачки видалив запис.

За словами Сяопіна, китаянка заспівала "Катюшу" для "друзів на Донбасі на місці реставрації Великого театру, розбомбленого українськими нацистами".

Ван розповіла Чжоу, що за час перебування в Маріуполі "чотири ракети української армії обстріляли культурний центр міста, який спільно відновили Росія і Донбас".

Китайський чиновник писав, що місцеві жителі нібито просили захисту від якихось "найманців НАТО". Він також стверджував, що коли вони почули "рідну" пісню "Катюша", вони "надихнулися" і пообіцяли продовжувати боротися за мир і своє право на існування.

Після "концерту" Ван зустрілася з ватажком терористів на Донбасі Денисом Пушиліним, "вручила йому подарунки і благословила".

На завершення тексту Чжоу видав традиційні прокремлівські наративи про те, що нібито Україна вісім років "бомбила Донбас".

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Переклад поста Чжоу Сяопіна

Що відомо про Чжоу Сяопіна

Чжоу Сяопін — китайський есеїст і популярний блогер. На його акаунт у Weibo підписані понад 1,4 млн користувачів. Сяопін відомий різкими антиамериканськими висловлюваннями та активною критикою всього, що пов'язано із Заходом. Серед його популярних робіт — "Дев'ять вивертів культурної холодної війни США", "Куди пропали наші герої?". Сам Сяопін пише, що є членом 14-го Національного комітету Народної політичної консультативної ради Китаю, чинним коментатором і автором статей.

Блогер став особливо популярним після того, як 2014 року під час зустрічі з інтернет-письменниками голова КНР Сі Цзіньпін особисто похвалив його за "позитивну енергію", маючи на увазі вплив, який він справляє на молодь.

У знищеному Драмтеатрі заспівала зірка з Китаю Ван Фанг

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області нібито відома оперна співачка з Китаю заспівала радянську пісню "Катюша" серед руїн Драматичного театру, на який Збройні сили Російської Федерації скинули авіабомбу 2022 року.

"Давно не було танців на кістках маріупольців? Пробитого дна? Тримайте. Русня притягла до Маріуполя якусь "відому оперну співачку" з Китаю Ван-Фан (таку відому, що навіть google про неї ніхіба не знає) і та заспівала їм посеред руїн Драматичного театру "Катюшу", — сказав Петро Андрющенко.

На відео видно, як дівчина стоїть на балконі серед зруйнованого Драмтеатру і виконує пісню "Катюша".