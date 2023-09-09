Неслучайная певица: как история с "Катюшей" на руинах Мариуполя повлияет на отношения Украины и Китая

В разрушенном мариупольском Драмтеатре, на который ВС РФ в 2022 году сбросили авиабомбу, выступила китайская певица Ванг Фан. Она исполнила советскую песню "Катюша" во время визита китайской "делегации" в захваченный город. Фокус узнал, что певица действительно популярна в Китае, а ее супруг пользовался одобрением лично Си Цзипиня.

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Поездка китайских блогеров во временно оккупированный Мариуполь, где Ван Фанг исполнила "Катюшу," вызвало возмущение в МИД Украины. Спикер ведомства Олег Николенко назвал произошедшее "примером полной моральной деградации" и заявил, что ведомство обратилось за разъяснениями к китайской стороне, а также инициировало запрет на въезд в Украину участникам "делегации".

Неслучайная певица

Ван Фанг, исполнившая "Катюшу" в разрушенном Драмтеатре захваченного Мариуполя — китайская поп-певица. Она родилась в 1985 году в провинции Ляонин. Окончила Шэньянскую консерваторию, работала преподавателем вокала.

В 2013 году она участвовала в Национальном Гран-при молодых певцов и вошла в число 10 лучших исполнителей страны. А в 2014 году прославилась благодаря исполнению "Гимна героям" на сцене гала-концерта весеннего фестиваля CCTV.

"Благодаря своим превосходным певческим способностям, она известна как "Ангел красного пения"", — хвалили Ван Фанг в местных СМИ.

В последнее время певица не очень активна в соцсетях, хотя на ее блог подписаны более 100 тысяч пользователей. Чего нельзя сказать о ее супруге — 42-летнем блогере и писателе Чжоу Сяопин.

На его аккаунт в Weibo подписаны более 1,4 млн пользователей. Сяопин известен резкими антиамериканскими высказываниями и активной критикой всего, что связано с Западом. Среди его популярных работ — "Девять уловок культурной холодной войны США", "Куда пропали наши герои?". Сам Сяопин пишет о себе, как о члене 14-го Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая, действующем комментаторе и авторе статей.

В китайских СМИ писали, что блоггер стал особенно популярен после того, как в 2014 году во время встречи с интернет-писателями председатель КНР Си Цзиньпин лично похвалил его за "позитивную энергию", имея в виду влияние, которое он оказывает на молодежь. Его высказывания нравятся определенной части общества, так как его взгляды "прямые и понятные", несмотря на то, что Сяопин порой манипулирует фактами.

После того как Фанг исполнила "Катюшу", ее супруг написал большой пост, где сообщил, что его жена, "китайская фолк-певица без какой-либо политической идентичности", поехала в захваченный Мариуполь "в качестве обычного китайского жителя".

Блогер заявил, что "Катюша" — популярная песня в Китае. И добавил, что когда его жена пела, якобы "культурный центр, в котором живут жители России и Донбасса, был атакован четырьмя ракетами украинской армии". После этого, по словам Сяопина, Фанг "с помощью 2-х жителей Украины и 3-х русских друзей на машине перебралась на ночь в более безопасный полуостров Крым". Блогер сообщил, что собирается встретиться с супругой в Москве.

Китайская певица Ван Фанг, исполнившая "Катюшу" на руинах мариупольского драмтеатра Ван Фанг с супругом Китайская певица Ван Фанг, исполнившая "Катюшу" на руинах мариупольского драмтеатра Ван Фанг с супругом Фото: Weibo

Китайская "делегация" приехала в Россию 3 сентября. В ее составе, по информации росСМИ, были представители медиа и сферы культуры КНР. Кроме певицы Ван Фанг, на фото в СМИ можно увидеть китайских блогеров Сюй Цзицзюня и Жао Цзиня.

"Делигация" посетила Москву, так называемую "ДНР", временно оккупированный полуостров Крым, а также захваченный Мариуполь. Главной темой поездки, по словам блогеров, был туризмом. Они должны показать своим подписчикам, что несмотря на войну против Украины в Россию ездить безопасно.

Информационно-психологический трюк

В Центре противодействия дезинформации на вопрос Фокуса о певице из Китая, которая исполнила "Катюшу", согласились со словами спикера МИД о том, что этот случай можно расценивать как "моральную деградацию".

"Мы ее проверили. Она не числится ни в каких базах, никаких сообщений о ней нет. Скорее всего это случайность. Ее попросили спеть какую-нибудь песню, и она исполнила то, что вспомнила", — говорит Фокусу руководительница департамента сбора и мониторинга информации ЦПД СНБО Украины Алина Бондарчук.

В ЦПД добавили, что единственный способ повлиять на подобные случаи — настаивать на международной огласке.

"Мы можем реагировать на подобные инциденты в правовом поле, давать им огласку и требовать международной реакции. В частности, на данную ситуацию уже отреагировали в МИД Украины. Чтобы избежать дальнейших манипуляций и повторения подобных случаев МИД инициировало запрет въезда блогерам на территорию Украины", — отметили в ЦПД.

По словам политического эксперта Олега Постернака, история с китайской "делегацией" в РФ, которую возили по временно оккупированным территориям — информационно-психологический трюк.

"В современных войнах важны не только конкретные события, но и их интерпретация с помощью различных провокационных выходок. Эта история нацелена на внутреннего потребителя. Но если бы в мариупольском драмтеатре выступила российская певица, у общества было бы ощущение, что есть в этом нечто прикладное. А когда это делает китаянка — это можно назвать камуфляжем. Россия использует других граждан в своих целях. На отношения Украины и Китая это не повлияет. Потому что блогерка это не официальное лицо", — говорит эксперт.

Напомним, 16 марта 2022 года ВС РФ сбросили авиабомбу на крышу Мариупольского драматического театра, служившего укрытием для местных жителей. По оценкам разных источников, под завалами погибло несколько сотен человек. На момент авиаудара там находились примерно 1,5 тысячи человек.

Фокус писал, что в оккупированном Мариуполе россияне пытаются стереть все упоминания об Украине. В городе массово сносят поврежденные здания и убирают доказательства военных преступлений ВС РФ.

Фокус также писал, что в пыточных временно оккупированного Мариуполя Донецкой области ежедневно пропадают десятки людей. Россияне их забирают и уводят в неизвестном направлении.