"Еще года два-три": в Госдуме призвали россиян готовиться к долгой войне (видео)

Российский политик Петр Толстой заявил, что Украина является серьезным противником, а длительная война является ценой того, чтобы "Россия не чувствовала себя униженной".

Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой считает, что война с Украиной может длиться еще несколько лет. Об этом он рассказал в интервью блогеру Вячеславу Манучарову 11 сентября.

"Мне кажется, еще года два-три, потому что это не быстро. Это серьезное сопротивление. Враг серьезный", — высказался политик о возможной продолжительности войны.

Толстой отметил, что Украина получает военную помощь от многих союзников. По его словам, долгая война является ценой того, чтобы "Россия не чувствовала себя униженной". Он также заявил, что любой народ "устает от этой ненависти и от войны".

При этом политик подчеркнул, что не может делать прогнозы в этом направлении, так как является гражданским человеком.

Говоря о том, почему Киев выразил желание вступить в НАТО, Толстой заявил, что Россия "упустила" Украину в 90-х годах. Он также добавил, что народы, которые "живут на территории бывшей Российской империи" якобы не могут существовать отдельно от РФ.

Толстой о войне в Украине (38:13)

Напомним, 31 мая Петр Толстой извинился перед россиянами за то, что в свое время получил образование во Франции. Кроме того, он назвал стажировку в США своей дочери Александры "ужасной".

Ранее, 29 мая, Петр Толстой заявил, что российская армия будет вынуждена пойти "дальше", если западные страны продолжат поставлять Украине оружие большой дальности. По словам Толстого, ВС РФ дойдут до границы Польши.