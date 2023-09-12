Осуждают, но финансируют: заработок Москвы с продажи газа в ЕС вырос на 40 процентов, — Le Monde

По информации СМИ, европейские страны покупают вражеский СПГ, поставки которого происходят через море. Пока общие объемы импорта падают, сверхприбыли РФ — растут.

Европа несмотря на войну в Украине и стремление отказаться от российского газа только увеличила его импорт морем. Об этом говорится в материале Le Monde.

Странам Европейского Союза удалось сократить использование газопроводов из РФ, но объемы сжиженного природного газа (СПГ), который транспортируют кораблями, с января подскочили на 40% по сравнению с 2021 годом.

"Пока европейские страны осуждают войну, они кладут деньги в карман (Владимира, — ред.) Путина", — отметили в британской неправительственной организации Global Witness.

По данным СМИ, в 2021 году страны ЕС получили более 150 млрд кубометров российского газа, то есть 45% от всего импорта газа. В основном поставки происходили через трубопровод.

За первые семь месяцев этого года закупки у компаний страны-агрессора упали примерно до 25 млрд кубометров — 15% от импорта. Половина газа была поставлена в виде СПГ.

От роста использования СПГ выиграли не только США и Катар, но и сама Россия. В то же время в ЕС ранее представляли переход на сжиженный природный газ как "диверсификацию поставок за пределы РФ".

"Мы можем и должны как можно скорее полностью избавиться от российского газа", — заявлял в марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Сейчас, как оказалось, продажа СПГ Европе приносит значительные сверхприбыли экономике Москвы. В частности, по оценкам CREA, только за январь-июль враг заработал на экспорте газа более 5 млрд евро. Эта сумма вдвое больше полученной в тот же период в 2021 году.

Напомним, в Центре исследований европейской политики информировали, что происхождение СПГ "немного сложнее отследить". Эксперты признали, что Россия по-прежнему будет получать прибыль за свои энергоносители.

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявлял, что несмотря на вопрос морали российский газ необходим для обеспечения энергобезопасности страны. Ранее австрийское правительство обещало сократить зависимость от газа из РФ.