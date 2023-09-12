Поездка Ким Чен Ына в России: у лидера КНДР есть оружие, которое очень хочет Путин, — WP

По словам журналистов, Ким Чен Ын может дать Владимиру Путину артиллерийские боеприпасы советского образца в обмен на продовольствие и оружейные технологии. Также Кремль может позволить большему количество северокорейских рабочих работать в РФ.

Во время встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина на первом месте будут стоять следки по оружию. Об этом сообщает издание Washington Post.

По словам журналистов, и Ким Чен Ын и Путин все чаще замечают, что их предполагаемые интересы по противостоянию США.

По мнению американских и южнокорейских чиновников и экспертов по безопасности, Ким, скорее всего, попросит продовольственную помощь и оружейные технологии в обмен на поставки России боеприпасов советской разработки. Пхеньян также, вероятно, будет заинтересован в увеличении числа северокорейских рабочих в России для получения иностранной валюты, несмотря на запреты ООН.

"Мы призываем КНДР соблюдать публичные обязательства, взятые на себя Пхеньяном, не поставлять и не продавать оружие России", — заявила Эдриен Уотсон, представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Политолог, связанный с Кремлем, Сергей Макаров заявил, что визит Кима станет знаком того, что страны достигли соглашения о расширении торговли оружием между Москвой и Пхеньяном.

Издание пишет, что России нужны стабильные поставки боеприпасов, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Из-за этого Кремль начинает налаживать контакты с государствами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран.

Сообщается, что в этом году РФ собирается произвести более 7 миллионов артиллерийских выстрелов, чтобы удержать оккупированные территории от освобождения украинской армией.

Напомним, что СМИ ранее сообщали, что если Северная Корея предоставит России оружие и боеприпасы, это может послужить затягиванию военных действий в Украине. Однако эксперты полагают, что северокорейской вооружение технически не достаточно развито, чтобы переломить ход войны, которая длиться уже второй год.