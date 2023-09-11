Официальный визит: Кремль подтвердил приезд главы КНДР Ким Чен Ына в РФ

В РФ сообщили, что Владимир Путин официально пригласил Ким Чен Ына в Москву.

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Кремль официально сообщил о приближающемся визите северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает пресс-служба президента страны-агрессора.

В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с официальным визитом в ближайшие дни по приглашению Путина.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", — указано в сообщении.

Напомним, что, если Северная Корея предоставит России оружие и боеприпасы, это может послужить затягиванию военных действий в Украине. Однако эксперты полагают, что северокорейской вооружение технически не достаточно развито, чтобы переломить ход войны, которая длиться уже второй год.

Ранее сообщалось, что в обмен на поставленное вооружение для ВС РФ Пхеньян может получить российские военные технологии, доступ к которым был закрыт для КНДР из-за санкций. Речь может идти о технологиях в области ракетно-ядерного вооружения, что станет большим толчком для военных программ Северной Кореи.

По данным The New York Times от 4 сентября, Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным для обсуждения поставок в РФ больших объемов вооружений.