Офіційний візит: Кремль підтвердив приїзд глави КНДР Кім Чен Ина в РФ

У РФ повідомили, що Володимир Путін офіційно запросив Кім Чен Ина в Москву.

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Кремль офіційно повідомив про наближення візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Про це повідомляє пресслужба президента країни-агресора.

У повідомленні наголошується, що Кім Чен Ин відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом найближчими днями на запрошення Путіна.

"На запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна голова державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин найближчими днями відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що, якщо Північна Корея надасть Росії зброю і боєприпаси, це може сприяти затягуванню військових дій в Україні. Однак експерти вважають, що північнокорейське озброєння технічно недостатньо розвинене, щоб переломити хід війни, яка триває вже другий рік.

Раніше повідомлялося, що в обмін на поставлене озброєння для ЗС РФ Пхеньян може отримати російські військові технології, доступ до яких був закритий для КНДР через санкції. Може йтися про технології в галузі ракетно-ядерного озброєння, що стане великим поштовхом для військових програм Північної Кореї.

За даними The New York Times від 4 вересня, Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ, щоб зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним для обговорення поставок до РФ великих обсягів озброєнь.