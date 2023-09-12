"Нам нечего объявить": Пентагон ответил на сообщения о передаче Украине ракет ATACAMS

По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, каждый раз, когда Штаты принимают решение передать оружие Украине, они оценивают, как это повлияет на боеготовность американской армии.

Министерство обороны США пока не может объявить о передаче ракет ATACMS Украине. Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, Штаты продолжают поддерживать контакты с Украиной, а также союзниками касательно потребностей ВСУ и общей безопасности.

"Так что, когда и если появится что-то новое, что можно объявить на этом фронте, мы обязательно это сделаем, но на сегодняшний день у меня нет ничего нового, что я мог бы сообщить", — сказал Райдер.

Отметим, что на вопрос корреспондента о наличии у американской армии ATACMS, которые можно было бы отправить в Украину, Райдер ответил, что не стоит спекулировать на этом.

"Опять же, я не собираюсь вдаваться в уровни запасов или, вы знаете, спекулировать на потенциальных будущих вариантах. Конечно, мы собираемся работать с Украиной, чтобы предоставить им все необходимое для успеха", — сказал он.

По его словам, каждый раз, когда Штаты принимают решение передать оружие Украине, они оценивают, как это повлияет на боеготовность американской армии.

"Так что это всегда является частью обсуждения, прежде чем секретарь одобрит или даст рекомендацию президенту для одобрения. Итак, что касается ATACMS, я просто не буду вдаваться в подробности", — заявил Райдер.

Напомним, что 8 сентября СМИ сообщили, что США могут впервые передать Украине ракеты ATACMS. Так, ракеты могут быть включены в новый пакет военной помощи, однако окончательное решение еще не принято

Ранее сообщалось, что у Зеленского уверены, что США согласятся отправить ATACMS в Украину. Президент США Джо Байден, как отмечают в Офисе президента, близок к принятию решения о поставках дальнобойных ракет, но Вашингтон опасается ударов по территории РФ.