Мобилизация в Украине: в каких случаях мужчин снимают с воинского учета
По словам юриста Ростислава Кравеца, мужчины, которые достигли возраста в 60 лет, уже не подлежат мобилизации. По достижению этого возраста его исключают из воинского учета.
Запас военнообязанных в Украине делится на первую и вторую категории в зависимости от наличия военной специальности. Категории делятся на разряды, которые связаны с возрастом. Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец.
По его словам, военнослужащие, которые состоят в запасе и имеют воинские звания рядового, сержантского и старшинского складов, делятся на первый разряд (до 35 лет) и второй разряд (до 60 лет).
Адвокат отметил, что военнообязанные, которые находятся в запасе офицерского склада, также делятся на разряды по возрасту.
Первый:
- Младший офицерский состав – до 45 лет.
- Старший офицерский состав – майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет, полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;
- Высший офицерский состав – до 60 лет.
Второй разряд:
- Младший и старший офицерский состав – до 60 лет.
- Высший офицерский состав – до 65 лет.
Юрист сообщил, что предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является граничным возрастом пребывания в запасе. Таким образом, мужчины, которые достигли возраста в 60 лет, уже не подлежат мобилизации. По достижению этого возраста его исключают из воинского учета. Правда, они могут присоединиться к Вооруженным силам Украины по собственному желанию.
Напомним, что в ТЦК объяснили, почему патрули вручают повестки мужчинам на улицах. На улицах работают совместные группы Нацполиции и представителей ТЦК, которые имеют опыт боевых действий. Они общаются с мужчинами и объясняют, почему им нужно явиться в военкоматы.