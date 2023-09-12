У берегов Румынии стартовали учения Sea Breeze 23.3: станет ли безопаснее в Черном море

В ходе учений союзники отработают методы борьбы с угрозами, связанными с минированием акватории Черного моря. По мнению украинских экспертов, будет интересным, как на маневры отреагируют в Москве.

В акватории Черного моря стартовали совместные учения Sea Breeze 23.3 с участием военно-морских сил Украины, США и Румынии. Главные цели проводимых маневров — отработка взаимодействия сил по борьбе с угрозами, связанными с минированием региона. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Военно-морских сил Румынии.

В учениях участвуют более 200 военных моряков, в том числе из Украины, Великобритании, Румынии, США, Турции и Франции.

Исходя из заявлений румынского военного командования, мероприятие организовано на фоне угроз, связанных с прекращением зерновой сделки в Черном море.

Осмотр оборудования после церемонии старта учений Sea Breeze 23.3. Источник: Минобороны Румынии

"Главные задачи ВМС Румынии в последний период были связаны с опасностью мин в Черном море, а после прекращения зерновой сделки в июле также на наблюдении и разведке вблизи речных границ Румынии", — сказал начальник штаба командования учений, капитан первого ранга Адриан Динкэ.

Для проведения маневров были задействованы корабли румынских ВМС — земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, быстроходный водолазный корабль Venus, бронекатер Posada и другие плавсредства, а также американский морской патрульно-разведывательный самолет Poseidon и катеры. Кроме того в учениях участвуют специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, морские пехотинцы и штабные офицеры.

Осмотр оборудования после церемонии старта учений Sea Breeze 23.3. Источник: Минобороны Румынии

Всего мероприятие будет краткосрочным и продлиться до пятницы, 15 сентября. В связи с этим обозреватели Defence Express отметили, что в контексте недавних событий на румынской границе, масштаб учений не говорит о намерениях дополнительно защитить румынскую территорию от ударов беспилотников ВС РФ.

"В то же время как на такие маневры отреагирует Кремль, будет довольно интересным. Если атаки по украинской портовой инфраструктуре хотя бы временно прекратятся, то это уже будет означать правильность таких действий со стороны союзников", — отмечают обозреватели.

Между тем не стоит исключать сценарий, при котором в Кремле воспользуются маневрами западных союзников, чтобы в очередной раз повысить градус напряжения в черноморском регионе.

Напомним, 4 сентября на территории Румынии упали и взорвались дроны-камикадзе Shahed, которые были запущены российскими военными по Одесской области.

Комментируя инцидент генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что у Альянса нет информации о том, что Российская Федерация нанесла преднамеренный удар дронами по территории Румынии. Однако для окончательных выводов необходимо дождаться результатов расследования.