ВС РФ продвинулись в районе Купянска, ВСУ сосредоточились в Серебрянском лесу, — ISW (карты)

По данным Генштаба, россияне наносят авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области и не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в Луганской области.

Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись на Купянском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 11 сентября, показали, что ВС РФ продвинулись в районе лесополосы к северо-востоку от Синьковки, что в 10 км от Купянска. Об этом сообщает "Институт исследования войны" (ISW) в сводке от 12 сентября.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр, в свою очередь, отметила, что на Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои, и что Силы обороны отражают российские атаки под Синьковкой. По ее словам, оккупанты провели безуспешные наступательные операции на линии Сватово-Кременная в районе Берестового, Новоселовского и Новоегоровки.

Один из российских источников сообщил, что ВС РФ продвинулись на полкилометра в районе Новоегоровки.

Российский военный блогер обнародовал кадры боев 488-го мотострелкового полка под Кременной. По данным официальных лиц Украины, российские войска ведут интенсивный артиллерийский огонь на упомянутом направлении.

Ряд источников РФ утверждает, что 11 сентября украинские силы провели безуспешные наземные атаки в районе Кременной. Российские военкоры заявили, что украинские силы сосредотачивают свои усилия на атаках в Серебрянском лесничестве возле Торского (15 км от Кременной).

Карта боев Луганская область

В сводке Генштаба ВСУ от 12 сентября отмечается, что в районе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты нанесли авиационные удары возле Синьковки, Ивановки (Харьковская область), Надии, Новоегоровки, Дибровы и Белогоровки Луганской области. ВС РФ не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Мелитопольское направление

В свою очередь, на Мелитопольском направлении ВСУ продолжают свое наступление и наносят оккупантам значительные потери по части живой силы и техники.

"Враг пытается восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск", — говорится в публикации Генштаба.

Напомним, что у российских пограничников не хватает вооружения, чтобы противостоять атакам БПЛА по РФ.

Также сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, как закончится война в Украине. По его словам, если Украина не выйдет к админграницам 1991 года, обмены ракетными ударами и атаками дронов будут продолжаться все время.