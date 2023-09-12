Таких есть только 3 в мире: в украинской армии заметили редкий броневик VRAC (фото)

Испания производила БТРы Pegaso MBR 6x6, на базе которого создавали десятки модернизаций. В Украине машину переоборудовали для медицинской эвакуации, утверждают аналитики.

В Украине появилась редкая аварийно-спасательная бронемашина VRAC. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Всего было изготовлено 3 машины VRAC, которые предназначались для аварийно-спасательных операций. Однако версия, которая попала на фото в Украине переоборудована для медицинской эвакуации, утверждают аналитики.

VRAC

Известно, что всего было изготовлено 3 VRAC и один из них в Украине. "Милитарный" добавляет, что судя по цвету машины, броневик используют в Украине для военных целей. Машина могла оказаться в рамках военной помощи Испании или от благотворителей.

Pegaso MBR 6x6

Сам VRAC построен на базе испанского бронетранспортера Pegaso MBR 6x6. Первоначальная задача заключалась в том, чтобы спасать людей из зон бедствия при экстремальных погодных условиях. Pegaso производила компания Enasa с 1979 года. Стоимость одной машины составляет примерно 250 тысяч евро. За время производства было создано более 10 броневиков с различным вооружением. MBR состоит на вооружении Испании, Египта, Саудовской Аравии и Перу.

Напомним, 4 сентября в украинской армии заметили иранские танковые боеприпасы калибра 125-мм для пушек 2А46.

5 сентября СМИ писали, что корабельные пушки на российских МТ-ЛБ оказались полным хламом, потому что они не стабилизированы.