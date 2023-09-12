Предоставление России оружия от КНДР может помочь, но вряд ли изменит ход войны, — СМИ

Эксперты считают, что Северная Корея имеет большой запас артиллерийских снарядов и ракет, которые были бы совместимы с оружием советских времен.

Если Северная Корея предоставит России артиллерийские снаряды и другое оружие для войны в Украине, это может помочь силам Кремля расширить сокращающиеся запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход конфликта, считают военные аналитики, пишет Reuters.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник для встречи с президентом Владимиром Путиным, где официальные лица США говорят, что они ожидают, что обе стороны продолжат соглашение об оружии.

Считается, что Северная Корея имеет большой запас артиллерийских снарядов и ракет, которые были бы совместимы с оружием советских времен, а также аналогичную историю производства таких боеприпасов.

"Размер этих хранилищ и их деградация со временем менее понятны, как и масштаб текущего производства, но эти запасы могут помочь пополнить те запасы, которые сильно истощены в Украине", — сказал Джозеф Демпси, исследователь обороны из Международного института стратегических исследований.

"Хотя доступ к таким запасам может продлить конфликт, это вряд ли изменит результат", — добавил он.

Симон Веземан из Стокгольмского международного института исследований проблем мира считает, что размер этих хранилищ и их деградация со временем менее понятны, как и масштаб текущего производства, но эти запасы могут помочь пополнить те запасы, которые сильно истощены в Украине.

"Почти ни один из боеприпасов не является никоим образом "передовым" — он подпитает традиционное российское использование артиллерии заградительного типа, но не обеспечит Россию точными боеприпасами", — сказал он.

По мнению Симона Веземана, иметь минимальные запасы для всей своей артиллерии калибра 100-152 мм означало бы, что Северная Корея будет иметь по меньшей мере миллионы снарядов, а для пополнения боеприпасов, выпущенных во время учений или демонстраций, понадобятся серьезные производственные мощности.

Однако Веземан отметил, что при предоставлении России большого количества таких боеприпасов, неточность и иногда неисправность снарядов не имели бы большого значения для россиян.

"Однако это могло бы стать проблемой, если корейские боеприпасы имеют настолько плохое качество, что они просто опасны для использования российскими солдатами — были свидетельства, что именно такие проблемы с качеством возникают с северокорейскими боеприпасами", — добавил он.

Напомним, что США пытались сорвать встречу Путина с Ким Чен Ыном в РФ.

Также сообщалось, что Путин рассчитывает на поставки из КНДР боеприпасов для артиллерии и ПТРК. В свою очередь, глава Северной Кореи ожидает, что Кремль предоставит передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольствие.