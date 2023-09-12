"После долгой миссии": британская субмарина прибыла на базу в запущенном состоянии (фото)

Подводная лодка проходила чрезвычайно долгую миссию, которая проходила 6 месяцев. Из-за этого субмарина покрылась водорослями.

Атомная подводная лодка Vanguard прибыла на базу в Шотландию. Но весь корпус ее был в водорослях. Об этом сообщает The War Zone.

Субмарина класса Vanguard вернулась на базу в Великобританию после выполнения 6-месячной миссии по патрулированию. Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами на борту стала похожа на морское чудовище, которое вышло из долгого сна на дне океана, пишут авторы.

Подводная лодка базируется на военно-морской базе Ее Величества Клайд, которая также известна как Фаслейн. В строю ВМС есть 4 субмарины класса Vanguard. Пока неизвестно, какая из них была на миссии и прибыла в таком состоянии. Королевской флот держит в секрете информацию о миссии субмарин, и кто в ней участвует. Субмарины входят в часть стратегических ядерных сил Великобритании.

Поверхность корпуса покрыта коричнево-зеленым оттенком, что является ярким примером морского загрязнения. Для предотвращения этого корпус должны красить специальным покрытием. Однако фотографии показывают, что до конца эту проблему не удалось решить.

Поверхность корпуса покрыта коричнево-зеленым оттенком, что является ярким примером морского загрязнения

Также видно, что нет безэховых плиток на корпусе, но отмечается, что это типичная проблема после завершения длительного развертывания. Плитки должны поглощать звуковые волны активного эхолота, а также минимизировать звуки.

Напомним, 8 сентября в КНДР заявили о спуске на воду ядерной подводной лодки "Герой Ким Гун Ок".

24 августа в США спустили на воду атомную субмарину USS Iowa для Военно-морских сил.