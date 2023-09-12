Подозревают жителей в саботаже: оккупанты после "выборов" усилили проверку населения, — ЦНС

В подполье отметили, что реальная явка в "избирательные участки" Запорожской области была низкой, однако это не помешало захватчикам "нарисовать" 68%. Теперь на оккупированных территориях проверяют, все ли бюджетники явились на "выборы".

На временно оккупированной территории (ВОТ) Запорожской области, где РФ последние несколько дней проводила так называемые "выборы", начинают проверять местное население за отсутствие на "голосовании". Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 12 сентября.

По информации украинского подполья, жители временно оккупированных территорий в большинстве своем решили проигнорировать те "выборы", которые устроили захватчики.

Несмотря на это, противник все же "нарисовал" себе 68% явки, однако точное количество населения в Запорожской области им неизвестно, как отметили в ЦНС.

"У РФ нет таких данных, однако реальные показатели в разы меньше. Несмотря на то, что "голосование" длилось 11 дней, а вооруженные люди обходили дома – местные не проявили интереса к фарсу Кремля. Теперь оккупационная администрация проверяет бюджетников", — говорится в сообщении.

Речь идет о тех украинцах, которые приняли для себя решение не идти на фейковые "выборы" и ставить "галочку" в нужном месте.

Оккупационные власти требуют от государственных учреждений список сотрудников, которые в период "выборов" были в отпуске или на больничном. Только тогда это может стать уважительной причиной для граждан, чтобы не явиться на "избирательные участки". Кроме того, жителей подозревают в саботаже из-за реальной низкой явки, поэтому проверки ужесточились.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что СБУ атаковала дронами "избирательный" штаб оккупантов. Журналисты отметили, что после громких звуков взрывов оккупантам пришлось перекрыть прилегающие улицы, начались проверки людей и в воздух поднялись беспилотники ВС РФ.