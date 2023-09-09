В США высказались о "выборах" на оккупированных территориях Украины (видео)

По словам заместителя постоянного представителя США при ООН Роберта Вуда, в Кремле прекрасно осознают, что их "выборы" в Украине являются фальсификацией.

Related video

Российская Федерация проводит "выборы" на оккупированных территориях Украины, чтобы создать иллюзию контроля. Об этом сказал заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд 8 сентября.

По мнению Роберта Вуда, Москва использует фиктивные референдумы и выборы, чтобы попробовать придать видимость легитимности своим попыткам незаконно аннексировать суверенную территорию соседней страны.

"Кремль надеется, что фиктивные выборы продемонстрируют его контроль над оккупированными территориями, но они являются не более чем пропагандистким трюком. Это не новая тактика", — отметил дипломат.

Как отмечает Вуд, российские власти хорошо осознают, что их "выборы" в Украине – полная фальсификация. Он также подчеркнул, что результат известен наперед и будет подтасован в интересах Кремля.

"Эти фиктивные выборы никоим образом не являются легитимным волеизъявлением народа Украины, который последовательно сопротивлялся и мужественного боролся против попыток России силой поменять границы Украины почти 19 месяцев", — заключил Роберт Вуд.

Роберт Вуд о "выборах" на оккупированных территориях

Напомним, что по данным Центра национального сопротивления от 8 сентября, в рамках "выборов" на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики начали собирать данные мужчин для "военкоматов".

Ранее, 7 августа, экс-глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что на Луганщине украинские партизаны помешали проведению псевдовыборов. Здание, в котором должно было проходить "голосование", сожгли.